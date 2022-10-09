Meteoroloji'den Van'a kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi’nde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısında bulundu.
Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada 9 Ekim 2022 Pazar günü Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli rüzgar beklendiği belirtilerek, “Beklenen rüzgarın, Van, Hakkari, Bitlis çevreleri ile Şırnak ve Siirt'in doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat ve yer yer kısa süreli fırtına 70-80km/saat seklinde esmesi beklendiği, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karsı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|9
|18
|2. Beşiktaş
|9
|18
|3. Konyaspor
|9
|18
|4. Başakşehir
|7
|17
|5. Galatasaray
|8
|17
|6. Trabzonspor
|8
|16
|7. Fenerbahçe
|7
|14
|8. Kayserispor
|9
|13
|9. Gaziantep FK
|9
|12
|10. Kasımpaşa
|8
|12
|11. Alanyaspor
|8
|9
|12. Giresunspor
|8
|8
|13. İstanbulspor
|8
|8
|14. Ankaragücü
|8
|7
|15. Antalyaspor
|8
|7
|16. Karagümrük
|7
|6
|17. Sivasspor
|8
|4
|18. Hatayspor
|7
|4
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|8
|17
|2. Keçiörengücü
|8
|15
|3. Bodrumspor
|8
|14
|4. Samsunspor
|8
|13
|5. Pendikspor
|7
|12
|6. Boluspor
|7
|12
|7. Bandırmaspor
|7
|12
|8. Sakaryaspor
|8
|12
|9. Manisa FK
|7
|11
|10. Rizespor
|6
|9
|11. Tuzlaspor
|8
|9
|12. Adanaspor
|8
|8
|13. Göztepe
|7
|8
|14. Gençlerbirliği
|7
|6
|15. Erzurumspor
|7
|7
|16. Altay
|7
|6
|17. Altınordu
|7
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|8
|4
|19. Denizlispor
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|9
|23
|2. Arsenal
|8
|21
|3. Tottenham
|9
|20
|4. Chelsea
|8
|16
|5. Newcastle
|9
|14
|6. Brighton
|8
|14
|7. Fulham
|9
|14
|8. Leeds United
|8
|12
|9. M. United
|7
|12
|10. Bournemouth
|9
|12
|11. Liverpool
|7
|10
|12. Everton
|8
|10
|13. Brentford
|9
|10
|14. Aston Villa
|8
|8
|15. West Ham United
|9
|7
|16. Southampton
|9
|7
|17. Crystal Palace
|8
|6
|18. Wolves
|9
|6
|19. Leicester City
|9
|4
|20. Nottingham Forest
|8
|4