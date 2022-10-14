Meteoroloji'den Van'a kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Cumartesi ve Pazar günleri sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde rüzgarın kuvvetli (30-50 km/saat), yükseklerde kısa süreli fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” Denildi.

Şehrivan gazetesi