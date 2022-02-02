Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı!

Meteoroloji genel müdürlüğünden yapılan duyurularda bugün 2 bölgede kuvvetli ve şiddetli yağışlarla beraber yıldırımların görülebileceği bildirildi. Vatandaşların sel ve yıldırımlara karşı tedbirli olması gerekiyor. Ayrıca Ege ve Marmara’nın Güneyinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

İşte bölgelere göre yapılan uyarılar;

Muğla’da Şiddetli Yağış Bekleniyor. Gök gürültülü Sağanak Yağış

Yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla’da 01.02.2022 Salı günü öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların Perşembe günü öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Toplamda metrekareye yer yer 100-200 kg yağış düşmesi beklenen ilimizde sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına, dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kıyı Ege’de Kuvvetli Yağış Bekleniyor. Gök gürültülü Sağanak Yağış

Yapılan son değerlendirmelere göre; 01.02.2022 Salı günü öğle saatlerinden sonra İzmir, Aydın ve Çanakkale illerinin batı kesimlerinde akşam saatlerinden sonra bu illerin geneli ile Balıkesir’in batı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Gökçeada’da çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Perşembe günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Ege ve Marmara’nın Güneyinde Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Bekleniyor

Yapılan son değerlendirmelere göre; 01.02.2022 Salı günü sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege’de zamanla İç Ege ve Marmara’nın güneyinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına (50-75 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kamu Bülteni