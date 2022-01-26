Meteoroloji bazı illeri uyardı! İşte o iller

Ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşım olumsuz etkilendi. Meteorolojiden yapılan uyarıya göre bazı bölgelerde bu hafta sürecek kuvvetli yağış uyarısı geldi.

GÜNCEL 26.01.2022, 10:45 26.01.2022, 10:58
Meteoroloji bazı illeri uyardı! İşte o iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Iğdır ve Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun batısı ile Kocaeli, Yalova, Sakarya’nın kuzeyi, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Anamur, Tokat, Muş, Bingöl, Adıyaman, G. Antep, Kilis, Ş. Urfa'nın kuzey ve batısı ile Batman ve Diyarbakır’ın kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor. İşte 26 Ocak 2022 Çarşamba hava durumu...

26 OCAK 2022 ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

Hava sıcaklığının Trakya ile iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Yağışların; İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun batısı ile Kocaeli, Yalova, Sakarya’nın kuzeyi, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Anamur, Tokat, Muş, Bingöl, Adıyaman, G. Antep, Kilis, Ş. Urfa'nın kuzey ve batısı ile Batman ve Diyarbakır’ın kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, yüksek kar örtüsünün oluğu yerlerde çığ riski ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın, Batı Akdeniz'de kuzeyli, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Kar yağışı sürecek mi? Meteoroloji uyardı: Ülke genelinde buzlanma, don sis ve pus olayına dikkat! O illerde kuvvetli yağış bekleniyor! 26 Ocak 2022 Çarşamba hava durumu

 MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya'nın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayının görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

EDİRNE °C, 5°C
Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KOCAELİ °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Kar yağışı sürecek mi? Meteoroloji uyardı: Ülke genelinde buzlanma, don sis ve pus olayına dikkat! O illerde kuvvetli yağış bekleniyor! 26 Ocak 2022 Çarşamba hava durumu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

DENİZLİ °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

İZMİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay ve K. Maraş ile Alanya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde hafif, iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 10°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 8°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Alanya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 6°C
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda kuvvetli, iç kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ISPARTA °C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sivas ve Kayseri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, -3°C
Çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, -2°C
Çok bulutlu, zamanla hafif olmak üzere kar yağışlı

KONYA °C, -5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

SİVAS °C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimleri ile zamanla Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, -3°C
Çok bulutlu, zamanla aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

SİNOP °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BAYBURT °C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

SAMSUN °C, 4°C
Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

TOKAT °C, -2°C
Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Iğdır ve Van dışında bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimleri ile Muş ve Bingöl çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 0°C
Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

MUŞ °C, -1°C
Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevreleri ile Ş.Urfa, Batman ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

MARDİN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SİİRT °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DENİZLERDE HAVA
Güney Ege açıklarında fırtına, Kuzey Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu ve kar yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu, doğusu kar yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, zamanla kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila ,20m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Güney Ege yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, açıkları 7, yarın (Çarşamba) akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5, ilk saatlerde 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatıdan 5 ila 7, açıkları 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, güneyinin açıkları 4,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle 5 ila 7, Antalya körfezde 8, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, doğusu güneybatıdan 4 ila 6, batısı 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, yer yer 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: Orta, yağış anında zayıf.

Bölge Gündem

Yorumlar (0)
0
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 26 Ocak 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 21 48
2. 1461 Trabzon FK 21 43
3. Sivas Belediyespor 21 40
4. Afjet Afyonspor 20 37
5. Bodrumspor 21 37
6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 21 37
7. Somaspor 20 35
8. Çorum FK 21 34
9. Silahtaroğlu Vanspor FK 20 32
10. Ankaraspor 21 31
11. Serik Belediyespor 21 29
12. İnegölspor 21 27
13. Diyarbekirspor 21 25
14. Etimesgut Belediyespor 21 25
15. Turgutluspor 21 23
16. Adıyaman FK 20 19
17. Sarıyer 21 18
18. Ergene Velimeşespor 21 18
19. Kahramanmaraşspor 21 12
20. Niğde Anadolu FK 21 7
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12