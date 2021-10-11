Metal işçisinin 2021 Eylül ile 2023 Eylül dönemindeki mali ve sosyal haklarının belirleneceği MESS Grup Toplu İş Sözleşmesinin ne zaman başlayacağı ve alınan kararların ne olduğu merak konusu oldu. Haberimizde ilgililerin "MESS Grup Toplu İş Sözleşmesinde pazarlık süreci ne zaman başlayacak? MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi açıklandı mı, kararlar ne oldu?" sorularına yanıt verdik.Özellikle, otomotiv, beyaz eşya ve elektronik sektörlerini ilgilendiren, metal iş kolundaki 179 iş yerinde yaklaşık 130 bin çalışanı yakından alakadar eden Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesinde pazarlık sürecinin ne zaman başlayacağı belli oldu. Peki, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesinde pazarlık süreci ne zaman başlayacak?

MESS Grup Toplu İş Sözleşmesinde pazarlık süreci ne zaman başlayacak?

MESS GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE PAZARLIK SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bahsi geçilen iş yerlerinde yaklaşık 140 bin çalışanı yakından ilgilendiren Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesinde pazarlık süreci yarın başlıyor. Bu sözleşmeyle çalışanların mali ve sosyal hakları belirlenecek. MESS ile Türk Metal Sendikası arasında gerçekleştirilecek olan ilk oturum yarın saat 10.30'da MESS Genel Merkezi'nde yapılacak.

MESS GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ AÇIKLANDI MI?

MESS Grup toplu iş sözleşmesi yarın yapılacak olan MESS ile Türk Metal Sendikası arasında gerçekleştirilecek olan ilk oturumda belli olacak. Ancak, Türk Metal Sendikası, sözleşmenin birinci yılının ilk altı ayında saatlik ücreti 20,50 TL’nin altında olan işçilere 0,90 lira iyileştirme talep etti. Ardından tüm işçilere yüzde 27 zam isteyen sendika; ilk 6 ayda yüzde 29, 57’ye denk gelen ücret teklifinin ikinci 6 ayda enflasyon, üçüncü 6 ayda enflasyon artı saat ücretine 1 lira, dördüncü 6 ayda ise enflasyon olarak talep etti. Sosyal haklara birinci yıl yüzde 35, ikinci yıl ise enflasyon artı yüzde 4 artış istedi.

Birleşik Metal-İş Sendikası ise verdiği teklifte yeni işe giren yeni metal işçisinin ücretinin asgari ücretin yüzde 10’u oranında yükseltilmesini talep etti. Sosyal haklar kapsamında ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çalışanlarına tatil talebinde bulundu

Türk Metal Sendikasının yaptığı sözleşme için, yüzde 28 zam yapılmasını istedi.

kaynak:bölge gündem