Memura ve emekliye Ocak zammı! Yeni hesap belli oldu 10 bin 350 TL ödeme müjdesi

TÜİK tarafından temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 2,37, yıllık enflasyon ise yüzde 79,60 olarak açıklandı. İlk rakamın açıklanmasının ardından emekli ve memurlar maaş hesaplamalarına erkenden başladı. Hal böyle olunca "Ocak ayında emekli maaş zammı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt aranmaya başladı.

İlk rakam ortaya çıktı

AHaber'de yer alan habere göre Temmuz ayında 6 aylık enflasyon artışını alan emekliler ve memurlar için yıl sonu hesaplamaları da başladı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefinden yapılan hesaplamalara göre emeklilere ve memurlara yeni bir artış daha göründü.

Temmuz ayı ile birlikte hem emekliler hem memurlar hem de işçiler yeni bir maaşa kavuştu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42.35 artış alırken, memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışı ile birlikte enflasyon farkı olarak yüzde 41.7 oranında artışlarını aldı.

Yeni maaşlar, bu yılın aralık ayına kadar devam edecek. Aralık ayında ise oluşacak, 6 aylık enflasyona göre yeniden zam hesaplanacak. Bu arada Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminlerinin yüzde 60.4 olduğunu açıklayınca bu noktada yeni hesaplar yapılmaya başladı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "2022 yıl sonu enflasyon tahminini 17.6 puanlık güncellemeyle yüzde 42.8'den yüzde 60.4'e yükselttik" dedi. Bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 12.68 olarak değişecek. Bu da hem emekliler hem de memurlar için yeni bir artış anlamına geliyor.

Ocak'ta 2022'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin bu durumda zam oranı yüzde 12.68 olacak.

Bu tahmin, memurlar ve memur emeklilerinin ise toplu sözleşmede belirlenen yüzde 8'lik zamma ilaveten enflasyon farkı alabileceğini ortaya koydu. Memurların ve emeklilerinin fark alabilmesi için bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşması gerekiyor. Yüzde 12.68'lik tahmine göre memurlar ve memur emeklilerine yüzde 5.68 fark çıkacak. Bu durumda Ocak zammı yüzde 8 zam ve yüzde 5.68 enflasyon farkıyla yüzde 13.68'i bulacak.

En düşük 10 bin 350 TL

En düşük maaş, zam yüzde 13.68 olursa memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 350 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 6 bin 909 liraya yükselecek.

Taban aylık yüzde 12.68'lik zam tahminine göre, esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 729 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 281 liraya çıkacak.

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