Memleket Partisinden sel bölgesine ziyaret

Memleket Partisi Tuşba İlçe Başkanı Mehmet Emin Karabuga ile birlikte selin meydana geldiği Başkale’nin Esenyamaç Mahallesini ziyaret eden İl Başkanı Haluk Terzioğlu, bölgede incelemelerde bulundu. Burada selzedelerin sıkıntılarını dinleyen Terzioğlu, yapılan yardımlarla ilgili de bilgi aldı. Muhtar vasıtasıyla dağıtılan yardımların eşit şekilde dağıtılmadığı yönünde vatandaşların sitem ettiğini ifade eden Terzioğlu, “Sel bölgesinde yaptığımız incelemelerde gördük ki; vatandaşlarımızın giyecek elbiseleri, ayakkabıları yok. Üst başlarını yıkayacak yerleri yok. Yardımlar geliyor ama yetersiz olmakla birlikte herkese eşit dağıtılmıyor. Evleri az hasar gören vatandaşların da erzakları kullanılamaz hale gelmiş. Muhtarın herkes eşit davranmadığı ile ilgili şikayetler var. Selde erzaklarını, eşyalarını ve hayvanlarını kaybeden vatandaşlar, afet bölgesi ilan edilmesini istiyorlar. Çünkü ev yapacak, erzak alacak bir durumları kalmamış. Ayrıca selzedeler, silahlı korumalardan dolayı yetkililerle konuşamadıklarını dile getirdiler. Memleket Partisi olarak tüm vatandaşlarımızla görüşüp, acılarını paylaştık. İletişim numaralarınızı verip, sonuna kadar sürecin takipçisi olacağımızın sözünü verdik. Bu kapsamda selde zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Rabbimden bir daha böyle felaketlerin yaşanmamasını diliyoruz” dedi.