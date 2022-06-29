Melih Gökçek'in o sözleri Van'da espri malzemesi oldu

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Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu'nun esprili bir şekilde “Adana’da bulunan petrolden sonra, Adıyaman’da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık jelibon rezervlerine rastlandı…” tweeti büyük ilgi gördü, binlerce beğeni aldı.

'NE DEMEK JELİBON BİLMİYORUM, AMA RESMİ ŞEY...'

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Melih Gökçek, bu şakayı ciddiye aldı. Ankara Masası TV yayınına katılan Gökçek, Muratoğlu'nun "6 milyar dolarlık jelibon rezervi" paylaşımını anlattı:

“... Araştırmış bulmuş ve kapatmışlar. Buralarda petrol olduğu ortaya çıkıyor. Bugüne kadar bunları araştırtmamışlar bile. Şimdi hepsini teker teker buluyor. Sadece Adana’da bulduğu 1 milyar. Adana’da yeni bir şey daha bulmuşlar. Bugün gazetede okudum. Ne anlama geldiğini de bilmiyorum. İtiraf edeyim. Araştıracağım ki bileyim. Onun adı var. Çocuklar yer ya. Jelibon. Jelibon bulunmuş. Ne demek jelibon bilmiyorum. Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş. Bu ne anlama gelmiyor bilmiyorum. Bugünkü medyaya baktım. (Fake falan olmasın başkanım? sorusu üzerine) Hayır fake değil. Resmî şey. Arka arkaya bulunuyor.”

VAN OTLU PEYNİRİ REZERVİ

Gökçek'in bu açıklaması sosyal medyada bir çok kişi tarafından ti'ye alınırken, Van'daki sosyal medya kullanıcıları da boş durmadı. Van Otlu Peyniri'nin yer altında saklandığını ve bir rezerv olduğunu kaydeden Vanlılar, Melih Gökçek'in sözlerini espri malzemesi yaptı.