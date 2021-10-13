Melek ipek Kimdir? Melek İpek Son Dakika! Melek İpek'e Ne Oldu?
Cani kocası tarafından her gün saatlerce işgenceye maruz kalan feci şekilde darp edilen ve artık kocası tarafından öldürülme anında kendini ve iki küçük çocuğunu korumak pahasına eşini silahla vurdu. Melek İpek Antalya'da ellerine kelepçe takarak kendisini darbeden eşini silahla öldüren Melek İpek hakkında "ceza verilmesine yer olmadığına" hükmedilerek verilen tahliye kararına yapılan itiraz, istinaf mahkemesince kabul edilmedi.
Cani kocası tarafından her gün saatlerce işgenceye maruz kalan, feci şekilde darp edilen ve artık kocası tarafından öldürülme anında kendini ve iki küçük çocuğunu korumak pahasına eşini silahla vurdu. Melek İpek Antalya'da ellerine kelepçe takarak kendisini darbeden eşini silahla öldüren Melek İpek hakkında "ceza verilmesine yer olmadığına" hükmedilerek verilen tahliye kararına yapılan itiraz, istinaf mahkemesince kabul edilmedi.
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TAHLİYE KARARINA İTİRAZ
Eşi Ramazan İpek'i öldürdüğü gerekçesiyle Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Melek İpek ile ilgili verilen tahliye kararına yapılan itiraz, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince görüşüldü.
Mahkeme, Yargıtay ilgili ceza dairesince incelenmek üzere temyiz yolunun açık olduğuna oy birliğiyle hükmetti.
OLAY VE DAVA SÜRECİNDE 'HAKSIZ TAHRİK' İNDİRİMİ
Servis şoförü Ramazan İpek'in (32), Döşemealtı ilçesinde ellerine kelepçe taktığı eşi Melek İpek'i 7 Ocak'ta darbettiği, ertesi gün kadının sabah saatlerinde işe gidip gelen eşini av tüfeğiyle öldürdüğü ileri sürülmüştü.
Melek İpek, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Hazırlanan iddianamede, Melek İpek hakkında, "haksız tahrik" indirimi uygulanarak 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan İpek, "ceza verilmesine yer olmadığı"na hükmedilerek 26 Nisan'da tahliye edilmiştir.
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