Mekke'nin Fethi Van'da coşkuyla kutlanacak

Anadolu Gençlik Derneği Van Şubesi tarafından organize edilecek olan programla, Mekke Fethi'nin 1392 yılı münasebetiyle hem gençlere fetih ruhunu aşılamak hem de yılbaşı eğlence programlarına alternatif programlarla vakit değerlendirmek adına bir etkinlik ortaya konulmuş olacak. Anadolu Gençlik Derneği'nin (AGD), her yıl Türkiye'nin 81 il ve yüzlerce bölgede, farklı noktalarda tertiplediği, Mekke'nin Fethi programını bu yıl da büyük bir coşkuyla salonlarda kutlanacak. Mekke'nin Fethi'nin 1392. yılında düzenlenecek program, 31 Aralık 2021 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

'İnsanlığa Bir İnşirah Mekke'nin Fethi' temasıyla Van Merkez İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek olan fetih programa Van İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık konuşmacı olarak katılırken, gecede Kampüs Camii İmam Hatibi Ömer Tukdan ise Kur'an-ı Kerim Tilaveti ise geceye katılanlara Kur'an ziyafeti sunacak. Mazhariyye İlahi Grubu'nun katılım sağlayacağı fetih gecesi, Cumartesi günü saat 19.00'da Van Merkez İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda başlayacak.

MEKKE'NİN FETHİNİN NEDENLERİ VE ÖNEMİ

Mekke, merkezinde Allah'a ibadet etmek amaçlı yapılan ilk mabed olan Kâbe'yi bulundurmasından dolayı yerleşim yeri haline gelmiştir. İslam dininden önce bir çok hükümdarın, Mekke'nin coğrafi konum olarak Arap yarımadasında olması, dini ve ticari bir merkez haline gelmesi Mekke'ye hakim olmak istemelerinde en büyük etkenlerdendi.

Mekke'nin fethedilmesinin sebeplerinden biri de, İslam öncesinde Mekke'de Kâbe ve çevresinde hatta evlerde birçok put bulunmasıydı. Hz. Muhammed peygamber olunca İslamiyet'in buyurduğu faaliyetlerde bulundu. Mekke'de geçmişten gelen İslamiyet'e aykırı bütün geleneklere karşı çıktı. Kureyşliler ile yapılan Hudeybiye Anlaşması da Mekkeli müşrikler tarafından bozulunca, Hz. Muhammed Müslüman ordusu ile Mekke'yi fethetti.

MEKKE'NİN FETHİNİN SONUÇLARI

Hz. Muhammed, Kâbe'de ve çevresinde bulunan tüm putları devirdi. İslam ordusunun büyüklüğü karşısında panik olan Mekkeli müşrikler, kendilerini esir almayan ve affeden Hz. Muhammed'e biat ettiler ve İslamiyet'i kabul ettiler. Mekke'de kan dökülmeden, genel af ilan edildi. Mekke'nin fethi İslam'ın yayılmasını hızlandırmış ve hicretten sonra başlayan Mekke Medine arasındaki düşmanlığın bitmesini sağlamıştır.

Hz. Muhammed'in göreve getirdiği kişiler yeni Müslüman olanlara İslam dininin esaslarını öğretmişlerdir. Hicretin 9.yılında Mekke'nin sınırları onarılmış, 10.yılında Hac için Mekke'ye sadece Müslümanlar geldi ve daha sonra her yıl Mekke'de hac merasimleri düzenlenmiştir.

Van Bölge Gazetesi