Mehmet Fatih Çelikel, Katı Atık Entegre Tesisinin 2. etabını inceledi

Kentte çevre yatırımlarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, yürütülen çalışmaların her safhasını büyük bir titizlikle takip ediyor. Bu kapsamda Özalp yolu üzerinde yapılan ve birinci etabı tamamlanarak hizmete sunulan Katı Atık Entegre Tesisinin ikinci etabındaki çalışmalar da hızla devam ediyor. Tesiste yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, bir süre çalışma alanında gezerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Genel Sekreter Çelikel, buradaki incelemesinin ardından Erciş yolu üzerinde bulunan ve Ulaşım, Makine İkmal ile Fen İşleri Daire başkanlıkları için kampüs alanı olarak planlanan alanı gezdi.

Genel Sekreter Çelikel’e Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan, Ulaşım Dairesi Başkanı Ahmet Levent Böke ve ilgili müdür yetkilileri eşlik etti.