Mehmet Aydın kendisi mi teslim oldu?

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın, Brezilya Sao Paulo'da teslim olduğu bildirildi.yeniakit