Manavgat'tan acı haber: 2 yangın işçisi hayatını kaybetti!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınına müdahale eden arazözde görevli 4 yangın işçisi alevlerin arasında kaldı. Yangın işçilerinden 2'sinin cansız bedenine ulaşılırken, 2'si yaralandı. Dumandan etkilenen işçiler kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

GÜNCEL 31.07.2021, 11:13 31.07.2021, 11:23
Manavgat'tan acı haber: 2 yangın işçisi hayatını kaybetti!

Antalya Manavgat'ta 4 gün önce başlayan orman yangını birçok mahallede etkisini sürdürüyor.

Yangının etkili olduğu yerlerden Gebece Mahallesi ve yangını ensesinde hisseden Ahmetler Mahallesi'nde bulunan evler boşaltıldı. Gebece Mahallesi Güğlendibi Beloluk mevkiinde yangına müdahalede bulunan arazöz alevler arasında kalırken, arazözde görevli 4 kişilik yangın ekibinden 2 kişiye ulaşılamadı. Alevler arasından yaralı olarak çıkan araç sürücüsü Niyazi Iskarça ve yangın işçisi Ali Hüseyin Karakaya 112 sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

2 İŞÇİDEN ACI HABER GELDİ
Gece boyu bölgede yapılan arama çalışmalarında, Erdal Tokla ve Yaşar Cinbaş'ın yanan arazöz içerisinde cansız bedenlerine ulaşıldı.

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