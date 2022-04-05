MakerBot 3D Boyutlu Yazıcılar

Ürün geliştirme aşamalarında önemli katkılarda bulunan 3D yazıcı, üretilmesi zor olan ve maliyet ortaya çıkaracak olan ürünlerin önüne geçer. Hem zamandan hem de masraftan tasarruf sağlayan ve en iyi ürüne kısa sürede ulaşmayı sağlayan bir işlemdir. 3d yazıcı alanında yıllardan beri Avrupa'daki liderliğini koruyan MakerBot, çeşitli sektörden sektöre bu hizmetin çözümünü verir. Sistem, malzeme, yazılım ve donanım ile ilgili olan tüm konuları kişilere ihtiyacı olduğu gibi profesyonel bir şekilde sunmaktadır, çözümlere hızlı bir şekilde ulaşmayı sağlamaktadır.

Üç boyutlu baskı olarak adlandırılan 3D Yazıcı, adından da anlaşılacağı gibi 3 boyutlu olarak tasarlanmaktadır. Sanal ortamda tasarlanmış olan üç boyutlu nesnelerin somut nesnelere dönüşmesini sağlayan sisteme 3d Yazıcı adı verilmektedir. 3D teknolojisi, istenilen bir cismi çıkarmaya, çizilen tasarımların fiilen elde edilmesine, hatta kişinin kendi ürünlerini ortaya çıkarmasına olanak sağlamaktadır. MakerBot bünyesinde hizmeti verilen 3D Printerlar, oldukça farklı özellikleri içerisinde barındıran ve ileri bir teknoloji olarak görülen bir uygulamadır. Farklı alanlarda kullanılabilen bir sistemdir. Endüstri ve eğitim gibi alanlarda 3 boyutlu yazıcılar oldukça avantajlı konumdadır.

3D Yazıcıların Faydaları Nelerdir?

1. Maliyeti azaltmaya fayda sağlar. Geniş bir imalat teknolojisi yardımı ile takım ya da parçaları uygun fiyatlı olarak bulunmasını sağlar.

2. Tasarlanmış olan ürün, iletişim ile doğru bir şekilde karşı tarafa aktarılmayabilir. Bu sebepten dolayı 3d yazıcı ile üretilen görseller daha net anlaşılmaya ve bilginin aktarılmasına olanak sağlar. İletişimi kolay bir hale getirir.

3. Yaratıcılığı geliştirir. Tasarım aşamasında hem daha hızlı olmayı sağlar hem de kişinin isteğine göre hareket eder. Hayal edilen tasarımları 3 boyutlu yazıcılar ile yapmak mümkündür.

4. Piyasaya hızlı bir şekilde giriş yapmayı sağlar. 3 boyutlu yazıcı ile kısa sürede gelişme göstermek, aylar içerisinde hazırlanan ürün geliştirmenin günlere düşmesine ve hızlı adımlar atılıp çabuk ilerlemeye olanak sağlar.

5. Riski en aza indirir. Pahalı yatırımlar yapılmadan önce 3D yazıcının kullanılmasında fayda vardır. 3D ile daha uygun fiyatlı işler ortaya çıkarılacağı görülmektedir.