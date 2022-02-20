Mahmut Özer: 20 bin 265 öğrenci Kürtçe tercih etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun cevap istemiyle TBMM'ye verdiği, okullarda okutulan seçmeli dil derslerini ve bu dersleri seçen öğrenci sayısını önergesini yanıtladı.

Bakan Özer ise önergeye 21 Şubat Dünya Anadil Günü’nden üç gün önce, yani 17 Şubat’ta yanıt verdi.

20 BİN 265 ÖĞRENCİ KÜRTÇE SEÇTİ

Bakan Özer, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 20 bin 265 öğrencinin, dil bilimcilerin Kürtçe'nin lehçeleri olarak kabul ettiği Kurmanca ve Zazaca dersini seçtiğini açıkladı.

FARKLI LEHÇELER SEÇİLİYOR

Bakan Özer ayrıca, 5-6-7 ve 8’inci sınıf öğrencilerinin Adığece (Latin alfabesinde), Abazca (Kiril alfabesinde), Lazca, Gürcüce, Arnavutça, Boşnakça dillerini de tercih edebildiğini bildirdi.