LPG'ye Zam Geldi! Ne Kadar Zam Yapıldı? Ne Zamandan İtibaren Geçerli Olacak?

Benzin fiyatlarının artmasıyla gözler LPG fiyatlarına çevrildi ne kadar artış oldu? neden zam yapıldı? peki bu yeni fiyat ne zamandan itibaren geçerli olacak?

Benzinden Sonra LPG'ye de Zam Geldi!

Benzine uygulanan zamdan sonra LPG'ye yarın geceden itibaren geçerli olacak bir biçimde zam kararı alındı.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından elde edilen bilgilere göre LPG'ye yarın geceden itibaren geçerli olacak bir biçimde 71 kuruşluk bir zam yapıldı.

Söz konusu zam pompa fiyatına da yansıyacak.

Yakıtlara yapılan zamlar normal şartlar altında EŞEL Mobil sistemi sebebiyle ÖTV'den karşılandığı için pompa fiyatına yansımıyordu fakat LPG'den alınan ÖTV, son gelen zamlar sebebiyle sıfırlanmasından ötürü son zam pompa fiyatlarına da yansıyacak.

BENZİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Dün gece saatlerinde Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklama paylaşımı ile benzine de 29 kuruş zam yapılmış, bu zam EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV'den karşılanmasından ötürü pompa fiyatına yansımamıştı.

Söz konusu zamla birlikte LPG'nin litresi İzmir'de 5.81 TL'ye, İstanbul'da 5.91 TL'ye ve Ankara'da ise 5.95 TL'ye artmış olacak.

LPG'YE SON ZAM NE ZAMAN YAPILMIŞTI?

Bir başka yandan da LPG fiyatına 24 Eylül tarihte de 15 kuruş zam yapılmıştı.

Fiyat artışından sonra Ankara'da ortalama 5.09 liradan satılan LPG'nin litre fiyatı 5.24 lira olmuştu. LPG'nin litresi İstanbul'da 5.05 liradan 5.20 liraya, İzmir'de ise 4.95 liradan 5.10 liraya yükselmişti.

PETROL FİYATLARI NİYE ARTIYOR?

Petrol fiyatları, yatırımcıların ABD stoklarında bulunan sürpriz artışa odaklanması ve ek olarak Çin ekonomisinin enerji krizi sebebiyle gerildiğine dair beklentiler ile birlikte düşmüştü.

Vadeli kontratlar, New York piyasasında önceki iki seansta yüzde 0,8 değer kaybetmesinin ardından varil başına 75 doların altına kadar düşüş trendine girmişti.

Hükümetin açıklamış olduğu resmi verilere göre, petrol stokları son 8 hafta içerisinde ilk defa artış kaydetti. Ham petrol stokları geçtiğimiz hafta 4,5 milyon varil artış kaydederken benzin stokları ise 193 bin artış gösterdi. Çin'de fabrika üretimi, ülkedeki elektrik kesintilerinden ötürü Eylül ayı içerisinde salgın başından beri ilk kez daraldı.

Çin'de yayılan elektrik kısıntıları çelik sanayini bir yandan etkilerken, 80'den fazla çelik fabrikası ise üretimlerini askıya aldı. Fabrikaların bir kısmı planlı bir şekilde bakıma girerken, diğerlerinin ise elektrik kısıntıları nedeniyle ocaklarını kapatmış olduğu tahmin ediliyor.

Mysteel'in yayımlamış olduğu rapora göre, Jiangsu eyaletinde bulunan geniş çaplı üretim kayıplarından ötürü bazı çelik ürünlerinde arz açığı yaşanmakta. Çin'de en az 20 eyalete yayılmış olan elektrik kısıntıları özellikle de enerji yoğun üretimde bulunan ağır sanayi tesislerini etkisi altına alıyor.

İngiltere, akaryakıt istasyonlarının da yaşamış olduğu tedarik sıkıntılarının azaltılması isteğiyle Rezerv Tanker Filosu'nun yakıtların taşınması için kullanılacağını ifade etti. İngiltere işletmelerden sorumlu bakanı olan Kwasi Kwarteng, sosyal medya uygulaması olan Twitter üzerinden yapmış olduğu bir paylaşımda, hükümetin Rezerv Tanker Filosu'nun yakıt ikmali için Britanya'da bütün bir biçimde yollarda olacağını ifade etti.

kaynak:haber365

