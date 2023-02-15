Lise öğrencileri depremzedelere soba üretiyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 2 depremin ardından Türkiye yaralarını sarmaya çalışıyor.

Deprem bölgelerinde binlerce vatandaş yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Yaşanan depremin ardından tek yürek olan Türkiye'de her yaştan vatandaş elini taşın altına koydu.

Öğrenciler soba üretiyor

Bu yardımlara katılmak isteyen Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Bölümü öğretmen ve öğrencileri, atölyelerinde başlattıkları soba üretimini aralıksız sürdürüyor.

Afetzede vatandaşların ısınma problemini gidermek için gece gündüz çalışan öğretmen ve öğrencilerin ürettiği sobalar, çadır içinde ve çadır dışında rahatlıkla kullanılabilir.

140 soba depremzedelere gönderildi

Günde ortalama 40 soba üretilen atölyede şu ana kadar 140 soba afetzedelere ulaştırıldı.

Depremzedeleri ısıtacak destekte bulunan öğrenci ile öğretmenler, soba üretimini sürdürüyor.



"Günlük ortalama 40 soba üretiyoruz"

Soba üretiminin yapıldığı atölyede öğretmen ve öğrencileri ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, üretilen sobaları hızlı bir şekilde afet bölgesine ulaştıracaklarını belirterek şöyle dedi:

Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen depremden etkilenen afetzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek üzere çadır dışında ve çadır içinde kurulacak sobalarımızı öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin çabaları ile üretiyoruz.

Ürettiğimiz sobaların bir kısmını afetzede vatandaşlarımıza gönderdik. Bizler de ürettiğimiz sobaları en yakın şehir olan Malatya iline göndermekteyiz. Burada emeği geçen herekse teşekkür ederim.

Öğrencilerimiz gece gündüz demeden vardiyalı bir şekilde çalışarak soba üretimini artıracaklar. Bizler de hızlı bir şekilde bu sobaları depremzede vatandaşlarımıza ulaştıracağız.

Bugüne kadar ürettiğimiz 70 sobamızı Adıyaman ilimize gönderdik. Yine Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesine 70 soba gönderdik. Günlük ortalama 40 soba üretiyoruz. Bu sobaları hızlı bir şekilde deprem bölgesine göndereceğiz.

"AFAD İl Müdürlüğüne teslim ediyoruz"

Öğrencileriyle birlikte günde ortalama 40 soba üreten METAL Bölümü Şefi Veysel Bulak ise şu şekilde konuştu:

Okulumuzda afet bölgesi için soba üretimi yapıyoruz. İki gün önce bize yazı geldi, bizler de hemen soba üreterek Adıyaman ilimize teslim ettik. Öğrencilerimizle birlikte seri üretimi hızlandırdık.

Günde ortalama 40 soba üretimi yapıyoruz. Ürettiğimiz sobaları depremzedelere bir an evvel ulaştırılması için Muş Valiliği koordinesinde AFAD İl Müdürlüğüne teslim ediyoruz.

ensonhaber