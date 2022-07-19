KYK kredi borçlarında e-Devlet kontrolü yapanlar şok yaşadı! Sosyal medyadan tepki yağdı

Üniversite öğrencisiyken KYK kredisi alıp geri ödemesinde yurt içi üretici fiyat endeksi işletilmesi nedeniyle anaparası katlandığı için zorluk yaşayanların tepkisi üzerine hükümet adım atarak artık sadece anaparanın ödenmesi kararını açıkladı. Ancak borcunu kontrol edenler farkın da anaparaya eklendiğini gördü.

Merkez Bankası Eski Başkanı, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, öğrencilerin bu konuya ilişkin görsellerle tepkisini paylaşarak "Anlaşılan o ki, açıklama tarihine kadar işlemiş faiz anaparaya ilave edilmiş ve bu faizli tutar sabitlenmiş ve bundan sonra faiz işletilmeyecek.Kısaca karar tarihine kadar işlemiş faiz silinmiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası KYK kredisinin son durumunu kontrol eden borçlular, kredisinin anaparasının üzerine eklenen farkın da toplama dahil edildiğini öne sürerek ekran görüntülerini sosyal medyadan paylaştılar.

Sistemsel hata olabilir

e-Devlet üzerinden sorgulama yapanların karşılaştığı bu hatanın sistemsel olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca kararın, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi, e-Devlet üzerinden de kademeli olarak görülmesi bekleniyor.

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