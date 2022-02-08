KYK internet kotası iki kat artı!
Trabzon'daki öğrencilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yurtlardaki internet kotasının az olmasını dile getirmelerinin ardından, Cumhurbaşkanı yurt internet kotalarının artması için talimat verdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurtlarındaki internet kotasına ilişkin "Gençler istedi, biz yaptık! GSB yurtlarımızda internet kotasını iki katına çıkartarak 32 GB'a yükselttik." ifadelerini kullandı.
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