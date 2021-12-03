Kuyumcu soygun anında çay içmeye devam etti

Edinilen bilgiye göre, olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesinde yaşandı. Elindeki silahla Muhammed Yıldırım'a ait kuyumcu dükkanına giren yabancı uyruklu şahıs, 720 gram altını aldıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kuyumcunun kasasından çıkarttığı silahla kovalanan soyguncu, bacağından vurularak yakalandı.

Soygun güvenlik kamerasına yansıdı

Polise teslim edilen soyguncu, hastanede tedavi altına alınırken yaşanan soygun girişimi güvenlik kamerasına yansıdı. Dükkana giren şapkalı soyguncunun yüzünü cerrahi maske ile kapatarak eldiven giydiği görüldü. Kuyumcuya silah doğrulup poşete koyduğu altınları alan soyguncu, dükkandan çıkıp kaçtı. Kasadaki ruhsatlı tabancasını alan kuyumcu da soyguncunun arkasından çıkıp kovaladı.

Soygun anında çay içmeye devam etti

Soygun anında kuyumcunun çay içmeye devam etmesi anbean kameraya yansıdı. Güvenlik kamerasındaki görüntüyü izleyen komşu esnafın, kuyumcunun soygun anında çay içmeye devam etmesine, “Yemek de ısmarlasaydın” şeklindeki yorumu gülüşmelere neden oldu.İHA