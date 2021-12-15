Kütahya'da hayvanların zehirli tavuk etiyle öldürüldüğü iddiasına inceleme
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 5 çoban köpeği, 1 tilki ve 1 karganın zehir karıştırılmış tavuk eti verilerek, öldürüldüğü iddiası üzerine Doğa, Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.
Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesi yakınlarındaki orman alanında Mehmet Er, kendisine ait olan 5 çoban köpeği ile 1 tilki ve 1 karganın ölüsünü buldu. Çevrede yaptığı araştırma sonucu kemikli tavuk etlerine rastlayan Er, durumu yetkililere bildirdi. Hayvanların, tavuk etine zehir karıştırılarak öldürüldüğünden şüphelendiğini söyleyen Er, "Kardeşim ile birlikte hayvancılıkla uğraşıyorum. Bundan yaklaşık 10 gün önce köpeklerim ölmeye başladı sonra karga ve tilki gibi yaban hayvanlarının da ölmüş olduğunu gördüm. Etrafta tavuk etleri bulduk. Bu kemikli tavuk etlerine zehir katıldığından şüphe ediyorum. Yetkililere haber verdim. Gelip incelediler. Henüz bilgi almadık ancak büyük ihtimal zehirlemişler" dedi.
Doğa, Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, hayvan ölümleriyle ilgili inceleme başlattı.DHA
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