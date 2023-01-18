Kuş cenneti Dilkaya Sazlığı'nın yüzeyi buz tuttu
Van'ın Edremit ilçesinde çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Dilkaya Sazlığı'nın yüzeyinin büyük bölümü buz tuttu.
Van'ın Edremit ilçesinde çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Dilkaya Sazlığı'nın yüzeyinin büyük bölümü buz tuttu.
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