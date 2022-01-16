Kurubaş Geçidi yeniden ulaşıma açıldı

Doğu Anadolu Bölgesi'nin büyük bir bölümünü etkisi alan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı ile birlikte Van'ı Hakkari ve çevre ilçelere bağlayan Kurubaş Geçidi'nin 0-18 kilometresi arası yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle dün gece ulaşıma kapatıldı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmalar sonucu yol bugün saat 09.00'da tekrar ulaşıma açıldı. İHA