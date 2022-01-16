Kurubaş Geçidi yeniden ulaşıma açıldı
Van'da dün gece etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Kurubaş Geçidi sabah saatlerinde tekrar ulaşıma ulaşıma kapatıldı.
Doğu Anadolu Bölgesi'nin büyük bir bölümünü etkisi alan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı ile birlikte Van'ı Hakkari ve çevre ilçelere bağlayan Kurubaş Geçidi'nin 0-18 kilometresi arası yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle dün gece ulaşıma kapatıldı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmalar sonucu yol bugün saat 09.00'da tekrar ulaşıma açıldı. İHA
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