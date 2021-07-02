Kurban bayramında kapanma olacak mı?

Buna göre sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere birçok yasak sona erdi.

Kurban bayramı bu yıl 20 Temmuz Salı günü başlayıp, 23 Temmuz Cuma günü sona erecek. Eğer Arefe günü (19 Temmuz Pazar) yarım gün değil de tam gün tatil ilan edilirse, resmi kurumlar için 9 gün sürecek Kurban bayramı tatili, 17 Temmuz Cumartesi günü başlayıp, 25 Temmuz Pazar'ı da kapsayarak 26 Temmuz Pazartesi günü sona erecek.

Kurban bayramı tatilinin kaç gün olacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmasa da tatil günlerinin önümüzdeki günlerde kesinleşmesi bekleniyor. Bu hafta toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından sonra Kurban bayramına ilişkin bir karar açıklanmadı. Tatilin 9 gün olması halinde gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı bayram açıklamasına çevrilecek.

13-14-15 Mayıs 2021 tarihlerinde idrak ettiğimiz Ramazan bayramında tam kapanma uygulanmış, şehirlerarası seyahat yasağı da istisnalar dışında devam etmişti.yeniakit