Kurban bayramında kapanma olacak mı?
Türkiye, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerisi ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile 1 Temmuz 2021 Perşembe günü kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabına başladı.
Kurban bayramı bu yıl 20 Temmuz Salı günü başlayıp, 23 Temmuz Cuma günü sona erecek. Eğer Arefe günü (19 Temmuz Pazar) yarım gün değil de tam gün tatil ilan edilirse, resmi kurumlar için 9 gün sürecek Kurban bayramı tatili, 17 Temmuz Cumartesi günü başlayıp, 25 Temmuz Pazar'ı da kapsayarak 26 Temmuz Pazartesi günü sona erecek.
Kurban bayramı tatilinin kaç gün olacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmasa da tatil günlerinin önümüzdeki günlerde kesinleşmesi bekleniyor. Bu hafta toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından sonra Kurban bayramına ilişkin bir karar açıklanmadı. Tatilin 9 gün olması halinde gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı bayram açıklamasına çevrilecek.
13-14-15 Mayıs 2021 tarihlerinde idrak ettiğimiz Ramazan bayramında tam kapanma uygulanmış, şehirlerarası seyahat yasağı da istisnalar dışında devam etmişti.yeniakit
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23