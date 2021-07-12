Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatiliyle ilgili yaptığı açıklamada, "16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi gününe kadar sürecek." ifadelerini kullandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kamuoyunu bilgilendirici açıklamalarda bulundu.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ NETLEŞTİ
Buna göre 16 Temmuz Cuma akşamından, 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar olmak üzere toplamda 9 gün tatil olacak.
"16 TEMMUZ'DAN 26 TEMMUZ PAZARTESİ SABAHINA KADAR"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle: "Vatandaşlarımız 16 Temmuz Cuma akşamından, 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatil olacaklar."
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