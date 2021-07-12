Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kamuoyunu bilgilendirici açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağına yönelik merakla beklenen sorunun yanıtını verdi.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NETLEŞTİ

Buna göre 16 Temmuz Cuma akşamından, 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar olmak üzere toplamda 9 gün tatil olacak.

"16 TEMMUZ'DAN 26 TEMMUZ PAZARTESİ SABAHINA KADAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle: "Vatandaşlarımız 16 Temmuz Cuma akşamından, 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatil olacaklar."