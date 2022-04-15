Kültür ve Turizm Bakanlığı Van'da personel alımı yapacak! İşte başvuru tarihi ve şartları

Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 82 Temizlik Personeli, 64 Şoför, 3 Bahçıvan olmak üzere toplam 149 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

1. GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

1. Türk Vatandaşı olmak

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

5. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2. KPSS (B) GRUBU PUAN SIRALAMASI İLE ALINACAK 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL DAĞILIMI İLE ARANACAK ŞARTLAR

A- ŞOFÖR

(ŞFR-1) Şoför pozisyonunda 14 sözleşmeli personel alınacaktır Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının Otobüs Kaptanlığı, Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık) bölümlerinden mezun olmak,

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 55 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3- D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

4- En az fiilen 6 ay Şoför olarak çalıştığını belgelemek, (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkotlu SGK Hizmet dökümü)

5- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

6- Şoförlük görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

7- Bu pozisyonda istihdam edilenler gezici kütüphane otobüslerinde İl ve/veya İlçelerde görevlendirileceklerdir.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar

(14): Afyonkarahisar (1), Amasya (1), Antalya (1), Aydın (1), Burdur (1), Bursa (1), Çanakkale (1), Edirne (1), İstanbul (2), İzmir (1), Mersin (1), Tekirdağ (1), Uşak (1)

B- ŞOFÖR

(ŞFR-2) Şoför pozisyonunda 40 sözleşmeli personel alınacaktır Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Lise ve dengi okul mezunu olmak.

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3- D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

4- En az fiilen 6 ay Şoför olarak çalıştığını belgelemek, (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkotlu SGK Hizmet dökümü)

5- Son başvuru tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını doldurmamış olmak,

6- Şoförlük görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

7- Bu pozisyonda istihdam edilenler gezici kütüphane otobüslerinde İl ve/veya İlçelerde görevlendirileceklerdir.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar

(40): Adıyaman (1), Ağrı (1), Aksaray (1), Ardahan (1), Bartın (1), Batman (1), Bingöl (1), Çankırı (1), Çorum (1), Denizli (1), Elazığ (1), Erzincan (1), Giresun (1), Hakkari (1), Hatay (1), Isparta (1), Kahramanmaraş (1), Karaman (1), Kastamonu (1), Kayseri (1), Kırklareli (1), Kırşehir (1), Kilis (1), Kocaeli (1), Konya (1), Manisa (1), Mardin (1), Muş (1), Nevşehir (1), Osmaniye (1), Siirt (1), Sinop (1), Sivas (1), Şanlıurfa (1), Şırnak (1), Tokat (1), Trabzon (1), Van (1), Yalova (1), Yozgat (1)

Şehrivan Gazetesi