Kritik toplantı öncesi Bakan Bilgin'den asgari ücret sözleri: Çalışanların daha fazla beklentisi var!

Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın üçüncü kez bir araya gelecek. Toplantı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yeni yılda geçerli olacak asgari ücrete ilişkin son dakika açıklaması geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarın yapılacak üçüncü toplantısına ilişkin, uzlaşmaya varılacağını dile getirdiğini hatırlattı.

"Yarın asgari ücret toplantısı var toplantıdan sonra uzlaşmaya varacağımızı daha önce dile getirdim" diyen Bakan Bilgin, "Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki bir beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞANLARIN DAHA FAZLA BEKLENTİLERİ VAR"

'Yanında eleman çalıştıran esnafa da sordum doğrudan doğruya çalışan çocuklara da sordum. Tabi çalışanların daha fazla beklentileri var.

Esnafta ödeyebileceğimiz bir şey yapın iş yerimiz açık kalsın diyor. Biz burada enflasyonist ortamda Türkiye'nin çalışanlarının rahat edebileceği rahat nefes alabileceği enflasyonun baskısından kurtulmayı hissettikleri bir rakam olmasını ümit ediyorum.'

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