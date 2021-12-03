Koca yürekli Vanlı genç, gönüllere dokunuyor! Engellilerin akülü sandalyelerini tamir ediyor

Van'ın Edremit ilçesinde yaşayan Senar Gül, 4 yaşında iken geçirdiği ameliyat sonrası engelli kaldı. Anne ve babasını 4 yaşında iken kaybeden Gül’ün yaşam mücadelesi daha küçük yaşlarda başladı. 27 yaşındaki Gül, sorunlarından dolayı okula gidemedi ama okumak kalbinin bir köşesinde hep vardı. Bu hevesten vazgeçmeyen Gül, eğitimini açıköğretim ile sürdürmeye karar verdi. Okumanın yanı sıra çevresindeki insanlara yardım etmeyi çok seven Gül, mücadeleci ruhunu hiç kaybetmedi. Ne olursa olsun hayata küsmeyen Gül, kendisinin ve arkadaşlarının sürekli karşılaştığı bir sorunu çözmek için kolları sıvadı. Gül, yaklaşık 2 yıl önce İpekyolu ilçesinde bir atölye açıp engelli arkadaşlarının akülü sandalyelerini tamir etmeye başladı. Bu işten sonra çevresinden takdir toplayan Gül, etrafına örnek oluyor. Yaptığı işi Wan Haber’e anlatan Gül, yaptığı işin kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi. Gül, araçları kendi imkanlarıyla onardığını belirterek “4 yaşında iken bir ameliyat geçirdim ve engelli kaldım. Anne ve babamı 4 yaşında iken kaybettim. Anne ve babam yoktu, sorunlardan dolayı okul okumadım. Abimle beraber yaşıyorum. Bana yıllar önce bir akülü sandalye hediye edildi. Daha sonra sandalyem bozuldu. Sandalyem bozulunca çok sorun yaşadım. Daha sonra sandalyeyi kendim tamir etmeye başladım ve böyle sürdü. Kendi imkanlarımla bu atölyeyi açtım. Burada arkadaşlarımın sandalyesini ücretsiz tamir ediyorum” dedi.

‘Hiçbir zaman pes etmedim’

Hiçbir zaman pes etmediğini ve her zaman herkese yardımcı olacağını vurgulayan Gül, “Ben istiyorum ki, engelli arkadaşlarım meslek okullarına yönlendirilsin. İş imkanları sağlansın. Ben elimden geleni yaptım. Kendi bütçemle ve alın terimle engellilere yardım etmeye çalışıyorum. Hiçbir zaman pes etmedim, etmeyeceğim. Her zaman herkese elimden gelen yardımı yapacağım. Herkese kol kanat gereceğim. Herkesin yarasına derman olacağım. Ben bu işi yaptıktan sonra kendimle gurur duydum. Çünkü arkadaşlarımın sandalyeleri bozuk olunca evden çıkamıyorlardı. Biz bu dünyaya 1-0 geride geldik, ben o sıfırı da 1 yapmaya çalışıyorum” diye konuştu.

‘Engelleri aşalım’

Gül, toplumda dışlandıklarını ama pes etmediğini ifade ederek, "Biz toplumda çok dışlandık ama hiç pes etmedik. Tek isteğimiz kimsenin dış görünüşünden dolayı yargılanmaması. Gelin engelleri beraber aşalım. Gelin o sıfırı 1 yapalım. Herkes engelli adayıdır. Kimse oturduğu koltukla övünmesin, herkes engelli adayıdır. Birbirimizi kırmadan, üzmeden, yargılamadan birbirimize yardımcı olarak engellerin üstesinden gelelim" dedi.

Fatma Polatcan / WanHaber.com