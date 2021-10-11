Kızılay’dan Çatak'taki öğrencilere kırtasiye yardımı

Kırtasiye setlerinin dağıtım törenine Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı, Milli Eğitim Şube Müdürü Şükriye Ersari, Kızılay Van Şube Temsilcisi Rahmi Baybure, Kızılay gönüllüleri Cihat Yalçın ve Ömer Şavan ile okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

Kızılay’ın kişi gözetmeksizin her kesimden insana el uzattığına değinen Kaymakam Akbulut; "Türk Kızılay’ı, hiçbir ayrım gözetmeden bütün insanlığa yardım elini uzatan, her türlü yaraların sarılmasında önemli görevler üstlenen, milletimizin yardımlaşma ve dayanışma gücünü dünyanın neresinde olursa olsun ulvi amaçlar doğrultusunda harekete geçirmeyi başaran, bu konuda yoğun gayret gösteren ve gönüllü destekleri, büyük bir toplumsal güce dönüştüren saygın bir kurumdur. Hem uluslararası yardım kuruluşları arasında güvenilirliği ve itibarıyla ön plana çıkmış hem de milletimizin gönlünde önemli bir yer edinmiş ve ülkemizin yüz akı olmuştur. Eğitim camiasına verdiği destek ve öğrencilerimize yaptıkları yardımlardan dolayı Türk Kızılay Van Şube Temsilcisi Rahmi Baybure ve ekibine teşekkür ederim” dedi.

Kızılay Van Şube Temsilcisi Rahmi Baybure ise "Bütün imkânları seferber ederek devletimizle el ele milletimizin yanında yer almaktayız. Birbirimize çok fazla destek olmamız gereken zamanlardan geçiyoruz. Gerek devletin vatandaşa sunduğu katkılar ve gerekse sivil toplum kuruluşlarımızın seferber olması, biz birlikte varız diye haykırmaktır. Türk Kızılay 153 yıldır mağdurun ve ihtiyaç sahiplerinin yanında ve yanında olmaya devam edecektir. Yeter ki birliğimizi ve beraberliğimizi sekte uğratmadan birbirimize destek olalım. İyilik bizlerin kanında var. Sabırlı olalım kuralara uyalım. Birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.İHA