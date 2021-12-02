Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği uygulaması son gün ne zaman?

Kış lastiği başladı mı? Havaların soğumasıyla birlikte araç sahipleri kış lastiği takma zorunluluğunun ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Hangi araçların kış lastiği kullanması gerekli? Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlayacak? Sürülerde kış hazırlığına başladı.

Kış lastiği zorunluluğu başladı mı? Kış lastiği ne zaman takılacak?

Kış aylarında bazı araçların kış lastiği takması zorunlu. Havaların soğumasıyla birlikte pek çok kişi kısıtlamanın ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlayacak?

Kış lastiği zorunluluğu başladı mı? Kış lastiği ne zaman takılacak?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak. Uygulama 1 Nisan 2021'e kadar devam edecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine ceza kesiliyor

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.

KIŞ LASTİĞİ KULLANMA ZORUNLULUĞU İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 5 – (1) Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunludur.

(2) İl sınırları içerisinde, kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirlenir ve gerekli duyurular yapılır.

(3) Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Bakanlıkça belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve/veya sonrasında 1’er ay arttırabilir