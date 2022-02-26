Kış Aylarında Tatil Keyfini Kaçırmayın

Türkiye dört mevsimi ayrı güzel bir ülke olarak kış aylarında ayrı bir sihire sahiptir. Bu özel sezonun güzelliği ve cazibesi yalnızca kayak, kaplıca ve diğer alternatiflerden kaynaklanmaz. Aynı zamanda yerli ve yabancı turistler seçtikleri tatil konseptlerine göre düşük sezon fiyatlarından da faydalanabilirler. Carvento’dan araba kiralamak ülkemizin en güzel kış manzaralarının keyfini çıkarmanın ve “kış aylarında tatil mi olur?” diyenlere inat sımsıcak anılar biriktirmenin en iyi yoludur. Carvento araç kiralama hizmetlerinden yararlanarak ulaşım gereksinimlerinizi en yüksek kalite ile karşılayabilirsiniz. Bununla birlikte Carvento yalnızca kış tatilinizi unutulmaz kılmanız için değil birçok farklı ihtiyacınızı da karşılamak için farklı hizmetleriyle yanınızda! ticari araç kiralama ve hafif ticari araç kiralama başta olmak üzere farklı Carvento hizmetleriyle ulaşım ihtiyaçlarınızı hızlı, güvenilir, konforlu ve uygun fiyatlı şekilde karşılayabilirsiniz.

Araç Kiralarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Araç kiralama hizmetlerinden yararlanmanın en önemli nedeni; gidilecek yere konforlu bir şekilde ulaşmak hatta yolcu sayısının fazla olduğu durumlarda daha uygun bir bütçeyle giderek ekonomik avantajlardan yararlanmaktır.

Araç kiralama hizmeti sunan birçok araç kiralama firması var. Ancak bu aşamada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta güvenliğinizden ve bütçenizden ödün vermeden araç kiralama hizmeti almanızı sağlayacak firma ile çalışmak olmalıdır. Carvento farklı ihtiyaçları karşılayacak özellikte ve farklı segmentte araçlardan oluşan geniş bir filoya sahiptir. Bu sayede ihtiyacınız olan aracı Carvento’dan üstelik en uygun fiyat avantajlarından yararlanarak kiralayabilir ve trafikte geçirdiğiniz zamanı çok daha konforlu bir hale dönüştürmenin ayrıcalığını yaşayabilirsiniz.

İhtiyaçlarınıza Uygun Özellikte Araç Kiralayın

Aracı kaç kişi kullanacağınız, tatile gidecekseniz bavullarınızın ne kadar yer kaplayacağı, gideceğiniz lokasyonun özellikleri gibi birçok etken kiralanacak araç seçilirken değerlendirmeye alınmalıdır. Ancak bu bilgiler ışığında kiralanacak olan aracın büyüklüğü diğer bir deyişle markası ve modeli belirlenebilir. Farklı marka ve model araçları kullanma konusunda yeterli deneyime sahip değilseniz alışık olduğunuz marka ve model aracı kiralamanız doğru bir tercih olabilir.

Aracı Teslim Alıp Teslim Edeceğiniz Alternatifleri Değerlendirin

Günlük araç kiralama hizmetlerinde çok önemli olmamasına karşın uzun dönemli tatillerde ya da şehir dışına yapılan iş seyahatlerinde aracı teslim alacağınız ve teslim edeceğiniz noktalar oldukça önemlidir.

Araç kiralama hizmeti ile ilgili uyulması gereken kurallardan biri aracın yakıt deposunu, kiralama işlemi yaptığınız sıradaki seviyesinde teslim etmektir. Bu nedenle aracı teslim alırken benzin deposunun seviyesine bakmayı ve sözleşmenize not edilip edilmediğini kontrol etmeyi unutmayın. Seyahat bütçenizi aşmamak ve doğayı korumak adına yakıt tüketimi konusunda cimri araçları tercih etmek avantaj sağlayabilir.

Araç Kiralama Sözleşmesini Okuyun

Araç kiralama yaparken mutlaka araç kiralama sözleşmesini imzalayın. Ancak imzalamadan önce mutlaka sözleşme maddelerini okuyun. Aklınıza takılan bir durum olduğunda bilgi isteyin.

Zorunlu Trafik Sigortası bulunmayan araçların trafiğe çıkması cezai işleme tabi bir durumdur. Bu nedenle kiralayacağınız aracın Zorunlu Trafik Sigortası olup olmadığından emin olmalısınız. Olası giderlere karşı koruma sağlanması açısından Kasko Sigortası da bulunan araçların kiralanması tercih edilmelidir. Önemli olan diğer bir nokta kasko sigortası kapsamındaki teminatların neler olduğunun öğrenilmesidir.

Mümkünse Erken Rezervasyonu Tercih Edin

Özellikle yaz aylarında, sömestr, bayram ve yoğunluğun fazla olduğu dönemlerde istediğiniz kiralık aracı bulmakta zorlanabilirsiniz. Bu nedenle yolculuk tarihleriniz belli olduğunda erken rezervasyon yaptırarak istediğiniz aracı kiralama ve daha uygun kiralama fiyatlarından yararlanma imkanını elde edebilirsiniz.

Teslim Almadan Önce Aracı Kontrol Edin

Kiraladığınız aracı teslim almadan önce mutlaka aracı kontrol edin. Eğer aracın herhangi bir yerinde küçük ya da büyük ölçekli hasar bulunuyorsa mutlaka bunların not edildiğine dikkat edin. Araç kiralama firmaları kiralık araçları teslim alırken bir hasar bulunup bulunmadığını kontrol ederler. Eğer kiraladığınız araçta önceden oluşmuş bir hasar varsa ancak bu hasar kiralama sırasında not edilmediyse; kiralama süreniz sırasında bu hasara sizin neden olduğunuz sonucuna varılır. Bu durumda hasarı karşılamak da sizin sorumluluğunuz haline gelir.

Araç kiralama hizmetlerinden en yoğun şekilde yararlanılan mevsim genellikle yaz olsa da kış aylarında araç kiralamanın birçok farklı avantajı vardır. Öncelikle gerek iş gerek tatil amacıyla araç kiralayın, zorlu hava şartlarından dolayı konforunuzun azalması ya da yolculuğunuzun ve işlerinizin kesintiye uğraması gibi sorunlarla karşılaşmazsınız. Evinizden ya da işinizden çıkıp doğruca aracınıza binerek hem zaman kaybını önlersiniz hem de soğuktan korunmuş olursunuz.

Kış aylarında araç kiralama fiyat açısından da avantajlı olabilir. Kış aylarında araç kiralama hizmetlerinden yararlanmak çeşitli indirimlerden ve kampanyalardan yararlanma imkanı sağlayabilir. Özellikle uzun vadeli araç kiralama hizmetlerinden böylece çok daha uygun koşullarla yararlanabilirsiniz. Carvento araçlarının düzenli olarak bakımına özen gösteren bir marka olarak yaz aylarında kullanım yoğunluğu çok daha fazla olan araçlarına eksiksiz bir kış bakımı yaptırır. Böylece kış aylarında Carvento’dan araç kiralama hizmeti alan kişilere güvenli ve konforlu bir yolculuk imkanı sunar.