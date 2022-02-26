Kış Aylarında Tatil Keyfini Kaçırmayın

Türkiye dört mevsimi ayrı güzel bir ülke olarak kış aylarında ayrı bir sihire sahiptir. Bu özel sezonun güzelliği ve cazibesi yalnızca kayak, kaplıca ve diğer alternatiflerden kaynaklanmaz.

GÜNCEL 26.02.2022, 00:25
Kış Aylarında Tatil Keyfini Kaçırmayın

Türkiye dört mevsimi ayrı güzel bir ülke olarak kış aylarında ayrı bir sihire sahiptir. Bu özel sezonun güzelliği ve cazibesi yalnızca kayak, kaplıca ve diğer alternatiflerden kaynaklanmaz. Aynı zamanda yerli ve yabancı turistler seçtikleri tatil konseptlerine göre düşük sezon fiyatlarından da faydalanabilirler. Carvento’dan araba kiralamak ülkemizin en güzel kış manzaralarının keyfini çıkarmanın ve “kış aylarında tatil mi olur?” diyenlere inat sımsıcak anılar biriktirmenin en iyi yoludur. Carvento araç kiralama hizmetlerinden yararlanarak ulaşım gereksinimlerinizi en yüksek kalite ile karşılayabilirsiniz. Bununla birlikte Carvento yalnızca kış tatilinizi unutulmaz kılmanız için değil birçok farklı ihtiyacınızı da karşılamak için farklı hizmetleriyle yanınızda! ticari araç kiralama ve hafif ticari araç kiralama başta olmak üzere farklı Carvento hizmetleriyle ulaşım ihtiyaçlarınızı hızlı, güvenilir, konforlu ve uygun fiyatlı şekilde karşılayabilirsiniz.

Araç Kiralarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Araç kiralama hizmetlerinden yararlanmanın en önemli nedeni; gidilecek yere konforlu bir şekilde ulaşmak hatta yolcu sayısının fazla olduğu durumlarda daha uygun bir bütçeyle giderek ekonomik avantajlardan yararlanmaktır.

Araç kiralama hizmeti sunan birçok araç kiralama firması var. Ancak bu aşamada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta güvenliğinizden ve bütçenizden ödün vermeden araç kiralama hizmeti almanızı sağlayacak firma ile çalışmak olmalıdır. Carvento farklı ihtiyaçları karşılayacak özellikte ve farklı segmentte araçlardan oluşan geniş bir filoya sahiptir. Bu sayede ihtiyacınız olan aracı Carvento’dan üstelik en uygun fiyat avantajlarından yararlanarak kiralayabilir ve trafikte geçirdiğiniz zamanı çok daha konforlu bir hale dönüştürmenin ayrıcalığını yaşayabilirsiniz.

İhtiyaçlarınıza Uygun Özellikte Araç Kiralayın

Aracı kaç kişi kullanacağınız, tatile gidecekseniz bavullarınızın ne kadar yer kaplayacağı, gideceğiniz lokasyonun özellikleri gibi birçok etken kiralanacak araç seçilirken değerlendirmeye alınmalıdır. Ancak bu bilgiler ışığında kiralanacak olan aracın büyüklüğü diğer bir deyişle markası ve modeli belirlenebilir. Farklı marka ve model araçları kullanma konusunda yeterli deneyime sahip değilseniz alışık olduğunuz marka ve model aracı kiralamanız doğru bir tercih olabilir.

Aracı Teslim Alıp Teslim Edeceğiniz Alternatifleri Değerlendirin

Günlük araç kiralama hizmetlerinde çok önemli olmamasına karşın uzun dönemli tatillerde ya da şehir dışına yapılan iş seyahatlerinde aracı teslim alacağınız ve teslim edeceğiniz noktalar oldukça önemlidir.

Araç kiralama hizmeti ile ilgili uyulması gereken kurallardan biri aracın yakıt deposunu, kiralama işlemi yaptığınız sıradaki seviyesinde teslim etmektir. Bu nedenle aracı teslim alırken benzin deposunun seviyesine bakmayı ve sözleşmenize not edilip edilmediğini kontrol etmeyi unutmayın. Seyahat bütçenizi aşmamak ve doğayı korumak adına yakıt tüketimi konusunda cimri araçları tercih etmek avantaj sağlayabilir.

Araç Kiralama Sözleşmesini Okuyun

Araç kiralama yaparken mutlaka araç kiralama sözleşmesini imzalayın. Ancak imzalamadan önce mutlaka sözleşme maddelerini okuyun. Aklınıza takılan bir durum olduğunda bilgi isteyin.

Zorunlu Trafik Sigortası bulunmayan araçların trafiğe çıkması cezai işleme tabi bir durumdur. Bu nedenle kiralayacağınız aracın Zorunlu Trafik Sigortası olup olmadığından emin olmalısınız. Olası giderlere karşı koruma sağlanması açısından Kasko Sigortası da bulunan araçların kiralanması tercih edilmelidir. Önemli olan diğer bir nokta kasko sigortası kapsamındaki teminatların neler olduğunun öğrenilmesidir.

Mümkünse Erken Rezervasyonu Tercih Edin

Özellikle yaz aylarında, sömestr, bayram ve yoğunluğun fazla olduğu dönemlerde istediğiniz kiralık aracı bulmakta zorlanabilirsiniz. Bu nedenle yolculuk tarihleriniz belli olduğunda erken rezervasyon yaptırarak istediğiniz aracı kiralama ve daha uygun kiralama fiyatlarından yararlanma imkanını elde edebilirsiniz.

Teslim Almadan Önce Aracı Kontrol Edin

Kiraladığınız aracı teslim almadan önce mutlaka aracı kontrol edin. Eğer aracın herhangi bir yerinde küçük ya da büyük ölçekli hasar bulunuyorsa mutlaka bunların not edildiğine dikkat edin. Araç kiralama firmaları kiralık araçları teslim alırken bir hasar bulunup bulunmadığını kontrol ederler. Eğer kiraladığınız araçta önceden oluşmuş bir hasar varsa ancak bu hasar kiralama sırasında not edilmediyse; kiralama süreniz sırasında bu hasara sizin neden olduğunuz sonucuna varılır. Bu durumda hasarı karşılamak da sizin sorumluluğunuz haline gelir.

Araç kiralama hizmetlerinden en yoğun şekilde yararlanılan mevsim genellikle yaz olsa da kış aylarında araç kiralamanın birçok farklı avantajı vardır. Öncelikle gerek iş gerek tatil amacıyla araç kiralayın, zorlu hava şartlarından dolayı konforunuzun azalması ya da yolculuğunuzun ve işlerinizin kesintiye uğraması gibi sorunlarla karşılaşmazsınız. Evinizden ya da işinizden çıkıp doğruca aracınıza binerek hem zaman kaybını önlersiniz hem de soğuktan korunmuş olursunuz.

Kış aylarında araç kiralama fiyat açısından da avantajlı olabilir. Kış aylarında araç kiralama hizmetlerinden yararlanmak çeşitli indirimlerden ve kampanyalardan yararlanma imkanı sağlayabilir. Özellikle uzun vadeli araç kiralama hizmetlerinden böylece çok daha uygun koşullarla yararlanabilirsiniz. Carvento araçlarının düzenli olarak bakımına özen gösteren bir marka olarak yaz aylarında kullanım yoğunluğu çok daha fazla olan araçlarına eksiksiz bir kış bakımı yaptırır. Böylece kış aylarında Carvento’dan araç kiralama hizmeti alan kişilere güvenli ve konforlu bir yolculuk imkanı sunar.

Yorumlar (0)
-3
az bulutlu
Namaz Vakti 26 Şubat 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 26 58
2. 1461 Trabzon FK 26 55
3. Bodrumspor 26 50
4. Sivas Belediyespor 26 48
5. Silahtaroğlu Vanspor FK 26 48
6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 26 46
7. Somaspor 26 45
8. Afjet Afyonspor 26 44
9. Çorum FK 26 43
10. İnegölspor 26 37
11. Ankaraspor 26 36
12. Etimesgut Belediyespor 26 33
13. Serik Belediyespor 26 30
14. Diyarbekirspor 26 28
15. Adıyaman FK 26 28
16. Sarıyer 26 27
17. Turgutluspor 26 25
18. Ergene Velimeşespor 26 18
19. Kahramanmaraşspor 26 13
20. Niğde Anadolu FK 26 11
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 26 46
4. Adana Demirspor 27 45
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 27 38
10. Gaziantep FK 26 36
11. Karagümrük 26 36
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 26 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Adanaspor 25 34
9. Boluspor 24 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Denizlispor 26 27
17. Bursaspor 24 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. Arsenal 24 45
6. West Ham United 26 42
7. Wolverhampton Wanderers 25 40
8. Tottenham 24 39
9. Southampton 26 35
10. Brighton 25 33
11. Crystal Palace 26 29
12. Leicester City 23 27
13. Aston Villa 24 27
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 25 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Burnley 23 20
19. Watford 25 18
20. Norwich City 26 17