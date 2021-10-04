Kira Fiyatları Arttı Mı? Kira Fiyatları Ne Kadar Oldu? Kira Fiyatlarına Zam mı geldi?
12 aylık TÜFE ortalamalar 2018 yılından beri kira artışı ı üzerinden hesaplanıyor. TUİK in açıkladığı son rakamlara göre Ekim ayı kira zammı oranları da belli oldu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kiralara ekim ayında en fazla yüzde 16,42 oranında zam yapılabilecek.
12 aylık TÜFE ortalamalar 2018 yılından beri kira artışı üzerinden hesaplanıyor. TUİK'in açıkladığı son rakamlara göre Ekim ayı kira zammı oranları da belli oldu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kiralara ekim ayında en fazla yüzde 16,42 oranında zam yapılabilecek.
TUİK açıkladı! Kira enflasyonları belli oldu! Kiralara en fazla yüzde 16,42 oranında zam yapılabilecek
TÜİK verilerine göre 2021 Eylül ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 1,25 yüzde artarak yıllık bazda yüzde 19,58 olduğunu bildirdi. Buna göre ekim ayı kira zam oranları da belli oldu. TUİK'in açıkladığı rakamlar doğrultusunda, 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 16,42 oldu. Böylece ekim ayında kiralara en fazla %16,42 oranında zam yapılabilecek.
KİRA ARTIŞ ORANI %16,42 OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,42 artış gerçekleşti. Kira artış bedeli ise 12 aylık TÜFE ortalamalarından hesaplanıyor. Buna göre, ekim ayında kiralara en fazla %16,42 oranında zam yapılabilecek.
HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Mevcut kira bedeli: 1.000 lira
Zam oranı: %16,42
Zam bedeli: 164 lira
Zamlı kira bedeli: 1.164 lira
KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI
Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.397 lira
Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.513 lira
Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.629 lira
Eski kira: 1.500 lira -Yeni kira: 1.746 lira
Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 1.862 lira
Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 1.979 lira
Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.095 lira
Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.211 lira
Eski kira: 2.000 lira -Yeni kira: 2.328 lira
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