Kira Fiyatları Arttı Mı? Kira Fiyatları Ne Kadar Oldu? Kira Fiyatlarına Zam mı geldi?

12 aylık TÜFE ortalamalar 2018 yılından beri kira artışı üzerinden hesaplanıyor. TUİK'in açıkladığı son rakamlara göre Ekim ayı kira zammı oranları da belli oldu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kiralara ekim ayında en fazla yüzde 16,42 oranında zam yapılabilecek.

TUİK açıkladı! Kira enflasyonları belli oldu! Kiralara en fazla yüzde 16,42 oranında zam yapılabilecek

TÜİK verilerine göre 2021 Eylül ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 1,25 yüzde artarak yıllık bazda yüzde 19,58 olduğunu bildirdi. Buna göre ekim ayı kira zam oranları da belli oldu. TUİK'in açıkladığı rakamlar doğrultusunda, 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 16,42 oldu. Böylece ekim ayında kiralara en fazla %16,42 oranında zam yapılabilecek.

KİRA ARTIŞ ORANI %16,42 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,42 artış gerçekleşti. Kira artış bedeli ise 12 aylık TÜFE ortalamalarından hesaplanıyor. Buna göre, ekim ayında kiralara en fazla %16,42 oranında zam yapılabilecek.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1.000 lira

Zam oranı: %16,42

Zam bedeli: 164 lira

Zamlı kira bedeli: 1.164 lira

KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI

Eski kira: 1.100 lira -Yeni kira: 1.280 lira

Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.397 lira

Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.513 lira

Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.629 lira

Eski kira: 1.500 lira -Yeni kira: 1.746 lira

Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 1.862 lira

Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 1.979 lira

Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.095 lira

Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.211 lira

Eski kira: 2.000 lira -Yeni kira: 2.328 lira

kaynak:bölge gündem