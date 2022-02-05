Kimler malulen emekli olabilir?

Malulen emekli olmaya tedavisi zor hastalıklara sahip olanlar, meslek hastalığı olup bu sebeple çalışma gücünün yüzde 60’ını kaybedenler ve iş kazası geçirenler de hak kazanabiliyor.

HANGİ HASTALIKLAR?

Aynı zamanda organ nakli olanlara; kanser, MS, Parkinson, astım, kalp yetmezliği, demans, Alzheimer, uyku bozuklukları, bazı psikiyatrik hastalıklara ve çalışmayı engelleyen genetik hastalıklara sahip olanlara malul aylığı bağlanabiliyor.

Kanser hastası olan vatandaşlar tanının konulmasından itibaren 1 yıl içinde başvurursa 18 ay, kemik iliği nakli olanlar ise 12 ay süreyle malul aylığı alabiliyor. Maluliyet başvurusu için ise en az 10 yıl sigortalı olma ve 1800 gün prim ödenmiş olması şartı var. Fakat bakıma muhtaç olan kişiler için bu şartlar aranmıyor.

GEÇİCİ MALULİYET

Geçici maluliyette aylık ödemesi 12 ay ve 24 ay arasında değişiyor. Kanser hastaları tanı konulduktan 1 yıl içinde başvurmaları durumunda 18 ay maluliyet aylığı, bazı hastalara da tanı konulduktan 12-24 ay aylık bağlanabiliyor. Kemik iliği nakli yaptıranlarda bu süre 12 ay, kan kanseri hastalarında ise süre 24 ay olarak belirleniyor.

BAKIMA MUHTAÇ OLANLARA SİGORTA SÜRESİ YOK

Başkasının bakımına muhtaç olacak kadar ağır hasta olanlarda sigortalılık süresi aranmıyor. Fakat yine de 1800 gün prim ödeme şartı koşuluyor. Solunum cihazına bağlanma, vücudun yarısında felç, kol veya bacaklarda felç, ruh hastalığı kliniğine yatırılma, iki gözde de yüzde 100 görme kaybı, ağır beslenme bozuklukları, giyinme; beslenme gibi günlük yaşam aktivitelerinin tek başına yapılamaması gibi durumlar bu kapsamda değerlendiriliyor.

ENGELLİ EMEKLİLİK KOŞULLARI

Malulen emekli olamayan kişiler engelli emeklilik hakkı ile emekliliğe hak kazanabilir. Engellilik tespiti ile bu hak kazanılabilir.

KAPSADIĞI SİGORTA GRUPLARI

Malulen emeklilikte sigorta ayrımı yok. Maluliyet tespitinde Türk Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı, özel güvenlik hizmetleri ve normal sigortalıların her bir kurumun sağlık yönetmelikleri dikkate alınıyor.

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