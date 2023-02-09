Kilis'te arama kurtarma çalışmaları tamamlandı!
AFAD: Ekiplerimiz, Kilis'te arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Kilis'teki arama kurtarma Ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illere sevk edilmiştir.
AFAD, Kilis'te arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz, Kilis'te arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Kilis'teki arama kurtarma Ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illere sevk edilmiştir." denildi.
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