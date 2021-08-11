Kemal Kılıçdaroğlu Van'da
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı kemal Kılıçdaroğlu bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari’nin Yüksekova ilçesine geldi.
Bölgede ziyaretler gerçekleştirmek öğle saatlerinde havayolu ile Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanına gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu, partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Karşılamaya gelenlerle tek tek konuşan Kemal Kılıçdaoğlu, daha sonra karayolu ile Van’ın Başkale ilçesine bağlı selin yaşandığı Esenyamaç köyüne geldi.
CHP lideri, köydeki incelemelerinden sonra tekrar karayolu ile Van merkeze geçecek.
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