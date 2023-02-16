Kemal Kılıçdaroğlu ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasına bir maaşını bağışladı

Tüm Türkiye, bu gece tek yürek...

Ülkecek deprem felaketi sonrası yaralar sarılmaya çalışılıyor.

36 bine yakın vatandaşın enkaz altında hayatını kaybettiği depremde yaralılar kurtarılmaya devam ediyor.

6 Şubat Pazartesi günü, Kahramanmaraş merkezli art arda yaşanan iki deprem, 11 ilde büyük bir yıkıma neden oldu.

Yaşanan depremin ilk anından itibaren 85 milyon tek ve bir yürek oldu.

Türkiye seferber oluyor

İlk olarak deprem bölgesine yardım koşan milletimiz şimdi de felaketin onarılması amacıyla yardımlarını sürdürüyor.

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından milyonlarca vatandaş, depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyalarına destek oluyor.

115 milyar TL'nin üzerinde bağış yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı yardım özel yayınında, gece boyunca gelen telefonlarda çok sayıda yardım yapıldı.

Gece sonunda toplanan bağışın 115 milyar 146 milyon 528 bin TL olduğu öğrenilirken, 9 milyon 10 bin adet de SMS bağışı yapıldığı açıklandı.

‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasında toplanan miktar AFAD ve Kızılay’a bağışlanacak.

Kılıçdaroğlu kampanyaya bağlandı

Binlerce vatandaşın yüklü miktarda bağışta bulunduğu kampanyaya CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu telefonla bağlandı.

Bir maaşını daha bağışladı

Daha önce bir maaşını bağışlayan Kemal Kılıçdaroğlu, ortak yayında bir aylık maaşını daha depremzedeler için bağışladığını açıkladı.

Ali Babacan da bir maaşını bağışladı

Kılıçdaroğlu'nun ardından yayına bağlanan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da bir maaşını bağışladı.

ensonhaber