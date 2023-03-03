Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Merak etmeyin taşlar yerine oturacak

14 Mayıs'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için geri sayıma geçilirken, Ankara'da hareketli saatler yaşanıyor.

Millet İttifakı'nı oluşturan altı parti, dün Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Akşener masadan kalktı

Toplantıda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi cumhurbaşkanı adayı olarak masaya getirildi. İyi Parti Lideri Meral Akşener ise Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktı.

Anketleri işaret eden Akşener, ya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ya da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olması gerektiğini savundu.

Kılıçdaroğlu'nun destek ziyaretleri

Seçimlerde destek almak için ziyaretlerine hız kesmeden başlayan ve SOL Parti'ye giderek, partinin Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ile görüşen Kılıçdaroğlu, ardından TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı ziyaret etti.

"Taşlar yerine oturacak"

Kılıçdaroğlu'nun toplantı sonrasında ne diyeceği merak konusuydu. CHP Lideri, gazetecilerin Akşener'in masadan ayrılma kararına ilişkin ısrarlı sorularını iki cümleyle yanıtladı:

Hiç meraklanmayın, bütün taşlar yerine oturacak. Yolumuza devam ediyoruz.

Ensonhaber