Kaymakam Kundakçı Bahçesaray yolunda incelemede bulundu

Bahçesaray Kaymakamı Kundakçı, Altındere Mahallesi ile bağlı Dikmetaş mezrası arasında çığ düşmesi sonucu kapanan yolda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından açılan yolda incelemelerde bulunduktan sonra vatandaşlarla da bir araya gelen Kaymakam Kundakçı, yolun kapalı olmasından dolayı helikopterle hastaneye kaldırılan doğum hastası kadının eşini de ziyaret ederek tebriklerini iletti.

Dikmetaş mezrasında bulunan hastaları da ziyaret eden Kaymakam Kundakçı’ya İlçe Emniyet Amiri Alican Suveren, İlçe Jandarma Komutan Vekili Yunus Buzbuz ve AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı da eşlik etti.