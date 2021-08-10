Kayhan Türkmenoğlu’nun acı günü...

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu’nun amcası oğlu Nejdet Türkmenoğlu hayatını kaybetti.

GÜNCEL 10.08.2021, 09:46
Kayhan Türkmenoğlu’nun acı günü...

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu’nun amcası oğlu Nejdet Türkmenoğlu, bugün hayatını kaybederek hakka yürü.

Nejdet Türkmenoğlu’nun cenazesi, kılınan cenaze namazından sonra Sofu Baba Mezarlığı aile kabristanında toprağa verildi.

Pandemi dolayısıyla taziye kurulmayacağı belirtilirken, taziyelerin telefon ile kabul edildiği ifade edildi.

#Kayhan Türkmenoğlu
Yorumlar (0)
26°
az bulutlu
Namaz Vakti 10 Ağustos 2021
İmsak 03:35
Güneş 05:09
Öğle 12:17
İkindi 16:05
Akşam 19:15
Yatsı 20:42
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Alanyaspor 0 0
3. Altay 0 0
4. Antalyaspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Karagümrük 0 0
7. Fenerbahçe 0 0
8. Galatasaray 0 0
9. Gaziantep FK 0 0
10. Giresunspor 0 0
11. Göztepe 0 0
12. Hatayspor 0 0
13. Başakşehir 0 0
14. Kasımpaşa 0 0
15. Kayserispor 0 0
16. Konyaspor 0 0
17. Rizespor 0 0
18. Sivasspor 0 0
19. Trabzonspor 0 0
20. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adanaspor 0 0
2. Altınordu 0 0
3. Ankara Keçiörengücü 0 0
4. Ankaragücü 0 0
5. Erzurumspor 0 0
6. Balıkesirspor 0 0
7. Bandırmaspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Denizlispor 0 0
11. Eyüpspor 0 0
12. Gençlerbirliği 0 0
13. Kocaelispor 0 0
14. Manisa FK 0 0
15. Menemenspor 0 0
16. Samsunspor 0 0
17. Tuzlaspor 0 0
18. Ümraniye 0 0
19. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brentford 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Norwich City 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0