Kayhan Türkmenoğlu’nun acı günü...
AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu’nun amcası oğlu Nejdet Türkmenoğlu hayatını kaybetti.
AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu’nun amcası oğlu Nejdet Türkmenoğlu, bugün hayatını kaybederek hakka yürü.
Pandemi dolayısıyla taziye kurulmayacağı belirtilirken, taziyelerin telefon ile kabul edildiği ifade edildi.
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