Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı yapacak! İşte tüm detaylar

Tercih işlemleri ÖSYM resmi sitesi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapmak suretiyle yapılacak. KPSS 2022/7 tercih kılavuzu ile Karayolları Genel Müdürlüğü'ne 222 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Tercih yapacak adayların 2022 KPSS'ye girmiş olmaları gerekiyor. Sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yapılacak.

Tercih yapacak adayların lisans ve ön lisans KPSS'ye girmiş olmaları gerekiyor. 2020 yılında yapılan sınavın sonuçlarına göre yerleştirme işlemi yapılacak. Adaylar, sınava girdikleri öğrenim düzeyi için tercih yapabilecek. Ön lisans mezunları ön lisans kadrolarına, lisans mezunları da lisans kadrolarına tercih yapabilecek.

Her aday yerleşmek istediği sözleşmeli pozisyonları belirledikten sonra 30'dan fazla olmamak üzere istek sırasına göre tercihlerini yapacak. Tercihlerini sisteme kaydeden adaylar, anlaşmalı bankalardan birine 30 TL yerleştirme ücreti yatıracak. Yerleştirme ücreti ödeme için son gün 22 Nisan 2022 mesai bitimi. Yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Ön lisans mezunu adaylar arasından taşra teşkilatında görevlendirilmek üzer Tekniker alımı yapılacak. Alınacak teknikerler Ankara, Bursa, Erzurum, Kars, Kastamonu, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van'da görevlendirilecek.

Lisans mezunu adaylar arasından büro personeli, şehir plancısı, avukat, mimar, mühendis, alımı yapılacak. Alınacak personeller taşra teşkilatında Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kars, Kastamonu, Kayseri, Konya, Mersin, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van'da görevlendirilecek.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Tercih yapan adayların yerleştirme işlemleri merkezi olarak yapılacak. Aynı puanı alan adayların mezuniyet tarihine bakılacak. Mezuniyet tarihinin de aynı olması durumunda yaşı büyük olan adaya öncelik verilecek. Sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program ve aranan niteliklerin tamamı kontrol edilecek.

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