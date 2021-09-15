Karaya oturan balıkçı tekneleri yeniden Van Gölü'ne açıldı
Van'ın Erciş ilçesinde su seviyesinin azalması nedeniyle karaya oturan balıkçı tekneleri, limanın temizlenmesiyle yeniden göle açıldı.
Erciş’te geçmiş yıllara oranla yağışın az olmasının yanı sıra buharlaşmanın artması sonucu su kaynakları ve bölgedeki baraj ve göllerin su seviyesinde düşüş yaşandı. Su seviyesindeki azalma nedeniyle Van Gölü'ndeki balıkçı tekneleri karaya oturmuştu. Belediyeye ait iş makinelerinin teknelerin bulunduğu bölgede dip temizliği yapmasının ardından tekneler tekrar göle açıldı.
30 yıldır Van Gölü'nde balıkçılık yaptığını ifade eden Nedim Arslan, "Havaların kurak geçmesi nedeniyle gölün suyu çok çekildi. Teknelerimiz limanda mahsur kaldı. Belediyeden yardım istedik ve iş makinesi yardımıyla teknelerimizi suyla buluşturduk. Suyun çekilmesi bizleri tedirgin ediyor" şeklinde konuştu.
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