Kar festivali başlıyor
Hakkari Valiliği'nin ve Hakkari Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu kar festivali 5-6 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek.
Hakkâri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı(DAKA) işbirliği ile her sene yapılan ‘Kar Festivali’ Hakkari Valiliği ve belediye koordinasyonunda gerçekleştirilecek.
Mergabütan Kayak Merkezinde bu sene dördüncüsü yapılacak olan festival, 5-6 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek.
Hakkâri’nin turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması, İran ve Irak ülkelerine sınırı bulunan Hakkâri’nin bir turizm iline dönüşmesinin hedeflendiği festivalin ilk gününde spor yarışmaları, kayak gösterisi, Reng-i Hakkâri, Aydın Aydın ve Gece Yolcuları konserleri yer alacak.
Festivalin ikinci gününde ise spor yarışmalarının ödül töreni, yerel yarışmalar, yerel grupların sahnesi, Reng-i Hakkâri sahnesi, Yılmaz Erdoğan ile söyleşi ve Mustafa Erdoğan yönetiminde Anadolu Ateşi gösterisi yer alacak.
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|21
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|21
|37
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|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|23
|54
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|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
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|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
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|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
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|22
|25
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|22
|24
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|23
|23
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|22
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|20
|19
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|16
|18. Newcastle
|21
|15
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|20
|14
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