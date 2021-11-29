Kapıköy’den utanç kuyruğu! Bu görüntüler Van’a yakışıyor mu? 

Covid-19 tedbirleri kapsamında 24 Mart 2020’de araç ve yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Sınır Kapısı, 9 Ekim 2021 tarihinde geçişlere tamamen açıldı. Sınır kapısının açılmasıyla birlikte İranlı turistler kalabalık kafileler halinde Van’a gelmeye başladı. Özellikle geçtiğimiz Cuma günü dünyaca ünlü markaların başlatmış olduğu ‘Muhteşem Cuma' indirimden faydalanmak isteyen İranlılar, akın akın Van’a geldi. Otellerde doluluk oranı yüzde doksanı bulurken İranlıların Van’dan ayrılırken uzun kuyruklar oluşturması sosyal medyada gündem oldu. İranlı turistlerin dönüşte çamurlu yolda uzun kuyruklar oluşturması adeta pes dedirtirken konuyla ilgili Wan Haber’e konuşan turizmci Murat Beyaz, yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadığı dile getirdi. Beyaz, “Video bizi çok üzdü. İnsanlık onuruna yakışmayan bir olay. Yetkili bir isimden şimdiye kadar da bir açıklama yapılmadı. Eğer açıklama yapılmazsa bu durum, provakatif söylemlere açık bir konuya dönüşür. Gelen turist ne yaşıyor, giderken ne yaşanıyor, bir sıkıntı varsa bu komuoyuyla paylaşılmalı” dedi.

‘En az 12 saat’

Kapıköy Sınır Kapısının en az 12 saat boyunca açık olması gerektiğini belirten Beyaz, “Dünyanın bütün kara hudut kapılarında yoğun dönemlerde zaman zaman kuyruklar oluşabiliyor ama biz de artık kronik hale geldi. Her sene yoğun dönemlerde maalesef bu tür sıkıntılar yaşanıyor. Kapımızın kısa süreli çalışıyor olması da bu izdihama sebep oluyor. İnsanlar sabah saat 10.00’dan 14.00’e kadar giriş çıkış yapabildikleri bir kapıdan yığılmalar halinde gitmeye ve gelmeye çalışıyorlar. Bu kapının en az 12 saat açık olması gerekir. Eğer Kapıköy 12 saat boyunca açık olsaydı bugün bu görüntüler olmayacaktı. İnsanların saatlerce beklemesi hoş bir durum değil” ifadelerini kullandı.

Fatma Polatcan / WanHaber.com