Kapıköy Sınır Kapısı tekrar açıldı
24 Aralık 2021 tarihinden bu yana tek taraflı olarak kapanan Kapıköy Sınır Kapısı, tekrar açıldı.
WanHaber - ÖZEL
İran devletinin almış olduğu tek taraflı karar ile, İran ile Türkiye arasındaki sınır kapıları 24 Aralık 2021 tarihinden itibaren kapatılmıştı. Van TSO Başkanı Necdet Takva, Kapıköy Sınır Kapısı’nda geçişlerin normale döndüğünü duyurdu. Takva, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak seyahat kısıtlamasının son bulduğunu açıkladı.
İşte Takva’nın paylaşımı:
“Türkiye-İran dostluk grubu başkanı ve Van Milletvekili Sayın Osman Nuri Gülaçar ile telefon görüşmemizde İran tarafının tek taraflı uyguladığı seyahat kısıtlamasına son verdiğini ve Kapıköy dahil geçişlerin normale döndüğünü ifade etti. Teşekkür ederiz.”
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