Kandilli Rasathanesi'nden Pazarcık depremi açıklaması: 80 saniyeden uzun sürdü

Depremin merkez üssünde 14 gün önce yaşanan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "3 farklı şok ile meydana geldiği ve depremin 80 saniyeden daha uzun sürdüğü belirlenmiştir" denildi.

GÜNCEL 19.02.2023, 12:08
Kandilli Rasathanesi'nden Pazarcık depremi açıklaması: 80 saniyeden uzun sürdü

Türkiye, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerle sarsıldı.

İlk olarak merkez üssü Pazarcık ilçesi olan deprem, 04.17'de yaşanarak büyük bir yıkıma yol açtı.

Toplam 11 ilde hissedilen depremin ardından Elbistan merkezli olarak 13.24'teki depremle binlerce can yitirildi.

Bilanço giderek artıyor

Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afet, geniş bir coğrafyada büyük yıkımlara neden oldu.

Dünyanın da gündemine oturan felakette can kaybı 40 binin üzerine çıktı.

Acı olayda, deprem anına ilişkin görüntüler, sarsıntının şiddetini defalarca gözler önüne serdi.

"Çoklu kırılma yöntemi başarı ile kullanılmaktadır"

Depremde 14'üncü güne girilirken, Kandilli Rasathanesi'nden yeni bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, 7.7 şiddetindeki ilk depreme ilişkin bilgiler yer aldı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda şu bilgilere yer verildi:

Özellikle tüm dünyada meydana gelen büyük depremlerin (Mw>7.0) çoklu kırılma ile meydana geldiği son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarla ortaya konulmuştur.

Son 30 yıl içerisinde alet ve bilgisayar-yazılım teknolojisinin gelişmesine paralel olarak büyük depremlerin modelleme çalışmalarında çoklu kırılma yöntemi başarı ile kullanılmaktadır.

Örneğin 1999 Gölcük-Doğu Marmara Depreminde bu çalışma yapılmıştır. Buna göre KAFZ içinde kuzey kolda 6 farklı doğrultudaki kırık parçasının 45 saniye içerisinde kırıldığı, gerek depremin analizi, gerekse saha gözlemleri ile kanıtlanmıştır.

"3 farklı şok ile meydana geldi, 80 saniyeden uzun sürdü"

Aynı olgu 6 Şubat 2023 depreminde de gözlenmiştir. Sismik dalgaların modelleme çalışmasında 04.17 depreminin 3 farklı şok ile meydana geldiği ve depremin 80 saniyeden daha uzun sürdüğü belirlenmiştir.

Deprem iki taraflı kırılarak (KD-GB) doğrultulu, güneyde tek bir parçanın, KD'ya doğru ise iki parçanın kırılması ile toplamda Mw=7.7'lik bir deprem ile enerjisini boşaltmıştır.

Kısaca çoklu kırılma analizi bilimsel bir ifade olup, depremin Mw=7.7 olduğu gerçeğini değiştirmemektedir.

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