Kandaşoğlu, proje tanıtımında iddialı konuştu: Ekibimiz, seçimi kazanmıştır

Beyaz Liste seçimin ofisinde düzenlenen '10 numara 10 proje' tanıtım toplantısına, Van TSO üyeleri ve basın mensupları katıldı. İlk olarak kadın adayların kürsüye çıktığı ve projelerini anlattığı toplantıda son olarak kürsüye çıkan Başkan Adayı Zahir Kandaşoğlu, bir şaibe olmaması halinde 22 Ekim'de yapılacak olan seçimleri şimdiden kazandıklarını vurguladı.

Van'a ve kültürüne yakışır, bütün değerlere sahip çıkacaklarını belirten Kandaşoğlu, bu ilin sorunlarını kendi sorunları gibi kabul ederek çalışacaklarını ve Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın çıtasını kısa bir sürede yükselterek, gücüne güç katarak, siyasi üstü bir kurum haline getireceklerini ifade etti.

KARAKUŞ: "ÇİFTÇİLERİMİZE VE GENÇ GİRİŞİMCİLERE YOL GÖSTERECEĞİZ"

İlk olarak kürsüye çıkan kadın adaylardan Dünya Karakuş, 10 yılı aşkındır uzman tarım danışmanlığı görevini yürüttüğünü belirterek, "Sektörün sıkıntılarını yakından takip eden biri olarak bu alandaki projelerimizi ele alacağım. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ziraat teknikerlerine ve ziraat mühendislerine sağladığı hibe projelerimiz var. Bizler VATSO'da bir proje danışmanlık ofisi kurarak, hem çiftçilerimize hem de genç girişimcilere bir köprü olarak yol göstereceğiz. Avrupa Birliği, TKDK, DAKA, DAP gibi hibe oranları yüksek olan projeleri Van'a kazandırmak için bu kurumlarla protokol imzalayacağız. Genç girişimcilerimizin ve çiftçilerimizin önünün açıp, yollarını kolaylaştıracağız.

Tarım ve hayvancılıkta yaygın olan ilimize hem proje kazandırmak hem de kalkınması için gerekli tüm eksiklikleri minimize edeceğiz. Bir tarım danışmanı gitmediğim köy, gitmediğim ilçe kalmamıştır. Bizler bu alanda çiftçilerin yaşadığı sıkıntıları biliyoruz. Tarım danışmanları kapsamında her ay düzenli bir şekilde köylere giderek, eğitim vererek, onlarla bizzat iletişim kuruyoruz. Bu sorunların çözümü için alt yapı oluşturuyoruz. Tarımı kalkındıracak güçlü projelerimiz var. Van'da aynı zamanda bir yün fabrikası açmayı düşünüyoruz. İlimizde elde edilen yünler maalesef ziyan ediliyor. O yünler çöpe gidiyor. Yün fabrikası açarak, hem çiftçilerin ekonomisine katkıda bulunacağız hem de o yünleri iplik yaparak tekstilde değerlendireceğiz" dedi.

KAYRAN: "TAM DONANIMLI ÖZEL HASTANE KURACAĞIZ"

Daha sonra söz alan kadın adaylardan Selma Kayran 15. Grupta sağlık ve medikal adayı olduğunu belirterek, "Öncelikle pandemi sürecinde sağlık sektörünün ne kadar önem arz ettiğini hepimizi yaşayarak öğrendik. Bu sebeple önceliğimiz sağlık sektöründeki bir takım eksiklikleri gidermeye yönelik olacaktır.

Van halkının sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanabilmesi için, Başkan Adayımız Zahir Kandaşoğlu önderliğinde amacımız tam donanımlı özel bir hastane kurmaktır. İlimiz için gerekli olan medikal, tekstil ürünlerinin tedariğinin sağlanması için üretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesidir. Medikal ürünlerinin üretimini sağlayacak ve diğer iş kollarında üretimi sağlayacak iş gücü için önceliğimiz kadın vatandaşlarımız olacaktır. Bu çalışmalar ile sağlık turizmini geliştirmek, kadın istihdamını artırmak ve ilimizin ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

ADIYAN: "EXİM BANK'I VAN'A KAZANDIRACAĞIZ"

Ardından kürsüye çıkan kadın adaylardan Zozan Adıyan ise, 5 yıldır tekstil sektöründe Van'da hizmet verdiklerini ifade ederek, "Tekstil alanındaki sıkıntıları, sorunları gidermek için tekstilcilerimizi dinleyerek belli başlı projeler oluşturduk. Bu projelerimiz çok talep edilen tekstil mühendisliği fakültelerinin Van'daki üniversitede olması için üniversiteyle görüşeceğiz. Nitelikli tekstil için bunu yapmamız şarttır. Van'ı tekstil anlamında tanıtmak için defileler düzenleyeceğiz. Tekstil için yeni istihdam alanları oluşturmamız gerekiyor. Exim Bank'ı Van'a kazandıracağız. İlimizde ve bölgemizde hayvancılık çok canlı. Ama maalesef yünlerimiz çöpe gidiyor.

Bu yünlerimizi tekstilde kullanıyoruz. Biz yün ipliklerimizi İtalya'dan ihraç ediyoruz. Bunu neden burada yapmayalım. Burada bunlar yapılabilir. Zahir beyin öncülüğünde bunu burada başaracağız. Zahir beyin kadınlara verdiği önemi bizde tekstilde kadınlara veriyoruz. Çalışanlarımızın %80'i kadınlardan oluşuyor. Kadın istihdam oranını çok yüksek tutuyoruz. Bu anlamda kadınlar üzerinde de bazı çalışmalar yapacağız. Küçük fason atölyeleri kuracağız. Aile düzenlerini bozmadan ev kadınlarını iş imkanı sağlamak, kadınların da ev ekonomisine destek olmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞ: "YERELDE TÜM KURUMLAR, GENELDE BAKANLIKLARDA KÖPRÜ BAĞINI OLUŞTURACAĞIZ"

Son olarak kürsüye çıkan kadın adaylardan Melek Cacim Çalış ise, mühendisler ve mimarlar grubu olan 17'nci grubun temsilcisi olduğunu belirterek, "VATSO'da mühendis ve mimar dokunuşlarının şimdiye kadar çok eksik olduğunun bilincindeyiz. Bizim dönemimizde ticaretin ve sanayi sektörünün dinamiği olan mühendis ve mimarların 19 meslek grubunun tamamına sunacağı desteği, VATSO çatısı altında 'imar komisyonu' kurarak bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda teknik ve uygulanabilir tüm icraatları odamıza dahil edeceğiz. Komisyonumuz yerelde tüm kurumlar, genelde bakanlıklarda köprü bağını oluşturacağız.

Bu desteği şehrimizin sahada aktif olan tüm teknik kadrosunun öneri ve uygulanabilir fikirlerini imar komisyonunda istişare ederek, geliştirilmiş örneklerle hayata geçireceğiz. 17. Meslek grubu adına kurulmuş imar komisyonu birimimiz ticaret odasına bağlı fakat ayır bir sekretaryası olan etkin temsiliyeti hayata geçirecek. Bu birimin kapısı kentimizin tüm mühendis, mimar ve tüm teknik alanda faaliyet gösteren meslektaşlarımıza açık olacaktır. Bu bağlamda meslektaşlarımızın sorunları, ihtiyaçları burada tartışılacak ve önerilere açılacaktır. Daha sonra ortak akılla kararlaştırılan uygulanabilir yatırımlar, ilgili kurumların sorumluluk ve desteği ile hayata geçirilmesi için VATSO'nun resmi kimliği altında proje halinde sunulacak" dedi.

ERBAY: "HAK EDEN KAZANSIN"

Beyaz Liste Seçim Kurulu Başkanı Müslüm Erbay ise, yerel ve bölgesel kalkınmayı tetikleyecek 10 numara 10 projelerinin olduğunu belirterek, "Bizler bu bölgede projelerin temel sorunlarını çok net bir şekilde biliyoruz. Yerel ve bölgesel kalkınmayı tetikleyecek bu projeler büyük bir emekle hazırlandı. Ayrıca bölgemizin ekonomik anlamda 4 tane itici sektörünü hep beraber biliyoruz.

Bu itici sektörler tarım, hayvancılık, yer altı ve yer üstü zenginlik kaynaklarımız ve turizmdir. Bunlar bizim ana eğitici sektörlerimizdir. Dolayısıyla bu projeleri konuşurken, bölge gerçekleri ile örtüşen, köyden kente, yerelden ulusala bir kalkınma modeli ile örtüşmesi gerekiyor. Biz de bunu yapmanın çabasındayız. Bizler ortak akıl ve uzlaşı kültürü temelinde, evrensel değerler çerçevesinde ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin kalkınması için çaba sarf ediyoruz. 22 Ekim'de gerçekleştirilecek olan Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde hak eden kazansın. İlimizin kalkınmasına vesile olsun" diye konuştu.

KANDAŞOĞLU: "20 BİN ÜYEMİZE MORAL KAYNAĞI OLACAĞIZ"

Daha sonra kürsüye çıkan Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Zahir Kandaşoğlu, proje makinesi bir ekiple yola çıktıklarını belirterek, "Ekibimiz hem proje makinesi olacak hem de 24 saat proje üretecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Acilen ilimizi ilgilendiren meseleleri ele alıyoruz. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. 2 yıldır sahada çalışıyorum.

Halkıma, milletime, tüccarıma, esnafıma, kadın girişimcilere, genç girişimcilere moral kaynağı oluyorum. Aday oldum, bütün Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer yerinde oynuyor. Tüm gözler Van'a çevrilmiş durumdadır. Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri Türkiye'nin gündemi olmuştur. Bunun sebebi bizleriz. 20 bin üyemize moral kaynağı olacağız. 20 bin tüccarın cesaret öncüsü olacağız. 20 bin esnaf ve tüccara yol gösterecek haritası olacağız. Bizim önceliğimiz Edremit'te acilen 1 milyon metrekare alan üzerinde ekonomi üniversitesini Van'a getirmektir. 10 numara 10 proje içerisinde önceliğimiz Van Ekonomi Üniversitesi'dir" ifadelerini kullandı.

"KAPILARIMIZI KESİNLİKLE 24 SAAT AÇIK TUTMALIYIZ"

Bölgedeki sınır illerinin ciddi sıkıntılar yaşadığını belirten Kandaşoğlu, "Biz ne ithalatı nede ihracatı doğru düzgün yapamıyoruz. Komşularımız olan diğer ülkelere rahat gidip gelemiyoruz. Seçilir seçilmez, sınır kentlerinin tüm illerini Van'a davet edeceğiz. Sınır Kenti Birliği kuruyoruz. Kendi aramızda bir yönetim oluşturarak harekete geçeceğiz. Kapılarımızı kesinlikle 24 saat açık tutmalıyız ve tutmak zorundayız. İran'da, Erivan'da, Irak'tan gelen turistlerimiz, bizim önceliğimizdir. Çünkü ilimize en çok ekonomik değer katan, ülkemize katma değer sağlayan bu ülkelerin insanlarıdır. Onlara öncülük edeceğiz. Ticaret odasında onlara temsilcilik vereceğiz. Onlar için komisyon kuracağız.

Bütün sorunları çözeceğiz. Bu işi yapabilecek tek kişi biziz. Bu ekip zaten seçimi kazanmıştır. Keşke bu odada demokratik bir seçim olsaydı. Tüccarımıza, esnafımıza yakışır bir seçim olsaydı. Adaylar listelerin peşinde koşmasaydı. Maalesef odanın değeri de bu şekilde düşürüldü. Ne yaparlarsa yapsınlar 22 Ekim'de mevcut yönetim gidecek. Bunu herkes böyle bilsin.

Van halkı, esnafı, tüccarı kararı vermiştir. Engel olursa bilin ki bu iş şaibelidir. Yoksa seçim bugünden bitmiştir. Van'ımıza yakışır, kültürümüze yakışır, bütün değerlere sahip çıkacağız. Bu ilin sorunlarını kendi sorunlarımız gibi kabul ederek, o şekilde çalışacağız. Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın çıtasını kısa bir sürede yükselterek, gücüne güç katarak, siyasi üstü bir kurum haline getireceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. Çekilen toplu fotoğraf ile tanıtım toplantısı sona erdi.

Van Bölge Gazetesi