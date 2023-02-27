Kalitesiz malzeme kullanan müteahhitler adam öldürme suçundan yargılanacak!

Yargıtay, depremde yıkılan binalara dair bir karara imza attı. Buna göre; inşaatta kalitesiz malzeme kullandığı belirlenen müteahhitler, bilinçli taksirle adam öldürme suçundan yargı karşısına çıkacak.

GÜNCEL 27.02.2023, 16:55 27.02.2023, 19:07
Kalitesiz malzeme kullanan müteahhitler adam öldürme suçundan yargılanacak!

Kahramanmaraş merkezli büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu.

Yerle bir olan bina enkazında ölen vatandaşımızın sayısı ise 45 bine dayandı.

Depremde yıkılan binaların müteahhitleri için ise hızla harekete geçildi.

Ölüm ya da yaralama sonucunun meydana geldiği binaların inşaatında kusurlu oldukları belirlenen yapı sahibi, yapı müteahhitti, fenni mesul meslek mensupları ve yapı denetim sorumluları hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 85’nci maddesinde düzenlenen 'taksirle öldürme suçu' ve TCK 89’ncu maddesinde düzenlenen 'taksirle yaralama suçu' yönünden cezai soruşturma ve kovuşturma yürütülüyor.

2011'deki Van depremi sonrası açılan bir davanın temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 12. Ceza Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.

Müteahhide bilinçli taksirle adam öldürme suçundan ceza
Kararda; yıkılan binanın inşaatında kalitesiz malzeme kullandığı belirlenen müteahhidin 'Bilinçli taksirle adam öldürme' suçundan ceza alması gerektiği vurgulandı.

"Minimum beton sınıfı olan C16'yı dahi sağlayamadığı belirlendi"
Kararda "Depremde yıkılan binadan alınan karot numunelerinin teknik bilirkişiler tarafından incelenmesi neticesinde; 1997 yılında yayımlanan Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelikte birinci ve ikinci derece deprem bölgelerindeki binalarda C20 veya daha yüksek dayanımlı beton kullanılmasının zorunlu olmasına rağmen, kullanılan betonun Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen minimum beton sınıfı olan C16'yı dahi sağlayamadığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kalitesiz malzeme kullanan müteahhitler bilinçli taksirle adam öldürme suçundan yarılanacak
Kararın detaylı hali ise şu şekilde;

3194 Sayılı İmar Kanunu'nda binanın sahibi ve müteahhidinin, binanın yapımına başlandığı andan itibaren, yürürlükteki kurallara uygun bir inşaat yaptırmak bakımından, binanın yapımından sorumlu olduğu ve kendi üzerine düşen dikkat ve özeni göstermemesi nedeniyle sanık olarak sorumlu olduğu belirtilmektedir. Depremde yıkılan binadan alınan karot numunelerinin teknik bilirkişiler tarafından incelenmesi neticesinde; 1997 yılında yayımlanan Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelikte birinci ve ikinci derece deprem bölgelerindeki binalarda C20 veya daha yüksek dayanımlı beton kullanılmasının zorunlu olmasına rağmen, kullanılan betonun Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen minimum beton sınıfı olan C16'yı dahi sağlayamadığı tespit edilmiştir.

Ensonhaber

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