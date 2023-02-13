Kahramanmaraş'ta yeni deprem! Bölge beşik gibi sallanıyor...
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,6 ve 7,4 büyüklüğündeki depremlerde Hatay, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da binlerce insanımız hayatını kaybetti. Bölge yeni sarsıntıları da yaşıyor.
Tüm Türkiye'yi büyük bir yasa boğan çifte depremin ardından Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da yeni artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.
SON DEPREMLER:
KAHRAMANMARAŞ (DULKADİROĞLU)
Büyüklük:3.7 (Ml)
Tarih:2023-02-13
Saat:10:18:53 TSİ
Enlem:37.486 N
Boylam:37.061 E
Derinlik:8.34 km
MALATYA (DOĞANŞEHİR)
Büyüklük:3.8 (Mw)
Tarih:2023-02-13
Saat:07:51:21 TSİ
Enlem:38.119 N
Boylam:37.834 E
Derinlik:7.72 km
KAHRAMANMARAŞ (TÜRKOĞLU)
Büyüklük:3.7 (Ml)
Tarih:2023-02-13
Saat:06:35:04 TSİ
Enlem:37.347 N
Boylam:36.906 E
Derinlik:10.2 km
MALATYA (YEŞİLYURT)
Büyüklük:3.5 (Ml)
Tarih:2023-02-13
Saat:06:12:27 TSİ
Enlem:38.288 N
Boylam:38.221 E
Derinlik:7 km
KAHRAMANMARAŞ (GÖKSUN)
Büyüklük:3.7 (Ml)
Tarih:2023-02-13
Saat:04:12:45 TSİ
Enlem:37.954 N
Boylam:36.337 E
Derinlik:10.17 km
KAHRAMANMARAŞ (NURHAK)
Büyüklük:3.7 (Ml)
Tarih:2023-02-13
Saat:00:58:59 TSİ
Enlem:38.001 N
Boylam:37.317 E
Derinlik:14.42 km
KAHRAMANMARAŞ (GÖKSUN)
Büyüklük:4.6 (Mw)
Tarih:2023-02-13
Saat:01:52:59 TSİ
Enlem:38.046 N
Boylam:36.617 E
Derinlik:7 km
ANTAKYA KÖRFEZİ - HATAY (SAMANDAĞ)
Büyüklük:3.6 (Ml)
Tarih:2023-02-13
Saat:01:02:07 TSİ
Enlem:36.092 N
Boylam:35.896 E
Derinlik:6.45 km
KAHRAMANMARAŞ (GÖKSUN)
Büyüklük:3.6 (Ml)
Tarih:2023-02-13
Saat:00:32:31 TSİ
Enlem:38.031 N
Boylam:36.457 E
Derinlik:7 km
HATAY (HASSA)
Büyüklük:3.9 (Mw)
Tarih:2023-02-13
Saat:00:21:38 TSİ
Enlem:36.848 N
Boylam:36.537 E
Derinlik:6.15 km
KAHRAMANMARAŞ (DULKADİROĞLU)
Büyüklük:3.8 (Mw)
Tarih:2023-02-12
Saat:22:49:03 TSİ
Enlem:37.505 N
Boylam:37.111 E
Derinlik:8.68 km
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