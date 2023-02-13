Kahramanmaraş'ta yeni deprem! Bölge beşik gibi sallanıyor...

Tüm Türkiye'yi büyük bir yasa boğan çifte depremin ardından Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da yeni artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.

SON DEPREMLER:

KAHRAMANMARAŞ (DULKADİROĞLU)

Büyüklük:3.7 (Ml)

Tarih:2023-02-13

Saat:10:18:53 TSİ

Enlem:37.486 N

Boylam:37.061 E

Derinlik:8.34 km

MALATYA (DOĞANŞEHİR)

Büyüklük:3.8 (Mw)

Tarih:2023-02-13

Saat:07:51:21 TSİ

Enlem:38.119 N

Boylam:37.834 E

Derinlik:7.72 km

KAHRAMANMARAŞ (TÜRKOĞLU)

Büyüklük:3.7 (Ml)

Tarih:2023-02-13

Saat:06:35:04 TSİ

Enlem:37.347 N

Boylam:36.906 E

Derinlik:10.2 km

MALATYA (YEŞİLYURT)

Büyüklük:3.5 (Ml)

Tarih:2023-02-13

Saat:06:12:27 TSİ

Enlem:38.288 N

Boylam:38.221 E

Derinlik:7 km

KAHRAMANMARAŞ (GÖKSUN)

Büyüklük:3.7 (Ml)

Tarih:2023-02-13

Saat:04:12:45 TSİ

Enlem:37.954 N

Boylam:36.337 E

Derinlik:10.17 km

KAHRAMANMARAŞ (NURHAK)

Büyüklük:3.7 (Ml)

Tarih:2023-02-13

Saat:00:58:59 TSİ

Enlem:38.001 N

Boylam:37.317 E

Derinlik:14.42 km

KAHRAMANMARAŞ (GÖKSUN)

Büyüklük:4.6 (Mw)

Tarih:2023-02-13

Saat:01:52:59 TSİ

Enlem:38.046 N

Boylam:36.617 E

Derinlik:7 km

ANTAKYA KÖRFEZİ - HATAY (SAMANDAĞ)

Büyüklük:3.6 (Ml)

Tarih:2023-02-13

Saat:01:02:07 TSİ

Enlem:36.092 N

Boylam:35.896 E

Derinlik:6.45 km

KAHRAMANMARAŞ (GÖKSUN)

Büyüklük:3.6 (Ml)

Tarih:2023-02-13

Saat:00:32:31 TSİ

Enlem:38.031 N

Boylam:36.457 E

Derinlik:7 km

HATAY (HASSA)

Büyüklük:3.9 (Mw)

Tarih:2023-02-13

Saat:00:21:38 TSİ

Enlem:36.848 N

Boylam:36.537 E

Derinlik:6.15 km

KAHRAMANMARAŞ (DULKADİROĞLU)

Büyüklük:3.8 (Mw)

Tarih:2023-02-12

Saat:22:49:03 TSİ

Enlem:37.505 N

Boylam:37.111 E

Derinlik:8.68 km

Haber7