Kahramanmaraş'ta arama kurtarma ekipleri depremde sallandı
Gaziantep'te 58. saatte enkaz altından ses gelmesi üzerine çalışmaları yoğunlaştıran ekipler, artçı sarsıntılarda korku dolu anlar yaşadı.
Enkaz bölgelerinde çalışmalar sürüyor.
Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında 10 il enkaza döndü.
Arama kurtarma ekipleri, ilk 72 saat için kritik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
3 kişinin sesi duyuldu
Gaziantep'te arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan 3 kişinin tepki vermesi üzerine seferberlik ilan etti.
Enkaz altında ses verenlerin 25 yaşındaki Mustafa Tabur, 28 yaşındaki Ersin Tabur, 65 yaşındaki Mithat Tabur olduğu bildirildi.
Enkazlar dinleniyor
Ekipler zaman zaman sessizlik uyarısı yapıp ses dinlemeyi sürdürüyor.
Kurtarma çalışmalarında sallandılar
Vinçle beton bloklarını kaldıran, zaman zaman kova ile beton ve kum tahliyesi yapan ekipler, artçı sarsıntı ile ne yapacağını şaşırdı.
O anlar panik yarattı
Panik yapan ekipler, yandaki hasarlı binanın yıkılmaması için bakışlarını o yöne çevirdi.
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