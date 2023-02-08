Kahramanmaraş'ta arama kurtarma ekipleri depremde sallandı

Enkaz bölgelerinde çalışmalar sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında 10 il enkaza döndü.

Arama kurtarma ekipleri, ilk 72 saat için kritik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

3 kişinin sesi duyuldu

Gaziantep'te arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan 3 kişinin tepki vermesi üzerine seferberlik ilan etti.

Enkaz altında ses verenlerin 25 yaşındaki Mustafa Tabur, 28 yaşındaki Ersin Tabur, 65 yaşındaki Mithat Tabur olduğu bildirildi.

Enkazlar dinleniyor

Ekipler zaman zaman sessizlik uyarısı yapıp ses dinlemeyi sürdürüyor.

Kurtarma çalışmalarında sallandılar

Vinçle beton bloklarını kaldıran, zaman zaman kova ile beton ve kum tahliyesi yapan ekipler, artçı sarsıntı ile ne yapacağını şaşırdı.

O anlar panik yarattı

Panik yapan ekipler, yandaki hasarlı binanın yıkılmaması için bakışlarını o yöne çevirdi.

ENSONHABER