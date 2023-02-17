Kahramanmaraş depreminde 12'nci gün: Son veriler açıklandı

Türkiye tarihi deprem felaketi ile sarsıldı.

11 gün önce Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkez üssü olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ili yıktı geçti.

Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken AFAD son verileri açıkladı.

Can kaybı 38 bini geçti

Son bilgilere göre can kaybı 38 bin 44'e çıktı.

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

6.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. Depremlerin ardından 4.734 artçı deprem meydana gelmiştir.

Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 38.044 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

"11 bin 488 personel arama kurtarma görevine devam ediyor"

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK’lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 29.160 arama kurtarma personeli görev yapmaktadır. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden gelen ve görevi devam eden arama kurtarma personeli sayısı 11.488’dir.

Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Yerel Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri ve 9.908 gönüllü dahil olmak üzere, sahada görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 264.389’dur.

Ensonhaber